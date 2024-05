Putin anunță un succes major al forțelor rusești în Ucraina: 'Avansăm zilnic în toate direcțiile!'

Trupele ruse își îmbunătățesc poziția în Ucraina în fiecare zi, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la o întâlnire cu comandanții trupelor districtelor militare. La eveniment au participat noul ministru al Apărării, Andrei Belousov, fostul șef al departamentului Serghei Șoigu, numit secretar al Consiliului de Securitate, precum și șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov.

"Lucrările se desfășoară conform planului aprobat și pregătit de comandamentul grupării, Statul Major General. Toate sarcinile sunt îndeplinite", a subliniat Putin. Potrivit acestuia, "nu numai conform rezultatelor de anul trecut, toate contraatacurile inamice au fost respinse, dar din acest an, trupele noastre în toate direcțiile își îmbunătățesc în mod constant, în fiecare zi poziția", a spus Putin.

Liderul rus a menționat că eficacitatea trupelor ruse pe linia de contact din Ucraina crește șansele de rezolvare pașnică a situației.

"Vedem ce face regimul neonazist în fâșia de frontieră. Asta au făcut în toți anii, din 2014, când am încercat să rezolvăm acest conflict prin mijloace pașnice. Din păcate, nimic nu a funcționat și am fost forțați să începem să protejăm oamenii din aceste teritorii cu ajutorul forțelor armate. Dar cu cât lucrați mai eficient pe linia de contact, cu atât avem mai multe șanse să rezolvăm această problemă în mod pașnic. Ne-am străduit întotdeauna pentru acest lucru și am vorbit întotdeauna despre asta", a spus președintele.

Context

Rusia a revendicat miercuri ocuparea a încă trei sate în Ucraina, inclusiv satul simbol Robotîne de pe frontul de sud-est ce fusese recucerit de armata ucraineană anul trecut, în timp ce în provincia nord-estică Harkov trupele ucrainene s-au retras din unele zone în faţa acţiunilor ofensive ale trupelor ruse (pe larg, aici).