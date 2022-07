Vladimir Putin, avertisment terifiant: 'Lansarea Nord Stream 2 nu va putea corecta deficitul format!'

Chiar și lansarea urgentă a gazoductului Nord Stream 2 nu va putea aduce noi volume mari de gaze pe piața europeană, deoarece jumătate din capacitatea gazoductului a fost deja reorientată către piața rusă, pe fondul întârzierilor autorităților de reglementare germane, a anunțat liderul de la Kremlin.

Președintele rus Vladimir Putin l-a avertizat pe cancelarul german Olaf Scholz cu privire la acest lucru, a declarat liderul rus reporterilor de la Teheran: "Avem o altă rută gata făcută - Nord Stream 2. Puteți să-l dați drumul! Dar nu este lansat. Dar chiar și aici există probleme. Am discutat această problemă într-o discuție cu cancelarul și am ridicat această problemă. Am spus că Gazprom a creat capacități, le-a rezervat - trebuie să facă ceva în acest sens. Nu pot atârna în aer la nesfârșit. Răspunsul a fost că există și alte probleme acum, mai importante, acum este dificil de abordat, în afara locului.

Dar a trebuit să avertizez că atunci vom elimina jumătate din volumele destinate Nord Stream 2 pentru consumul intern și procesare. Am vorbit despre acest subiect la cererea Gazprom - iar Gazprom a făcut-o deja", a spus Putin, citat de Interfax.

"Prin urmare, chiar dacă vom lansa Nord Stream 2 mâine, nu va fi de 55 de milioane de metri cubi pe an, ci exact jumătate. Și dacă ținem cont de faptul că a mai rămas doar a doua jumătate a anului din acest an, înseamnă un trimestru. Aceasta este situația cu proviziile", a spus el. "Dar Gazprom și-a îndeplinit, își îndeplinește și va continua să-și îndeplinească pe deplin obligațiile. Cu excepția cazului în care, desigur, cineva are nevoie. Dacă închid totul cu propriile mâini și apoi caută pe cineva de vină. Ar fi amuzant dacă nu ar fi atât de trist", a spus președintele.

Guvernul de la Berlin a decis suspendarea proiectului gazoductului Nord Stream 2, care face legătura între Rusia şi Germania, ca reacţie la decizia preşedintelui Vladimir Putin de recunoaştere a independenţei regiunilor separatiste ucrainene Lugansk şi Doneţk și a invaziei în Ucraina.