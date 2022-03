Vladimir Putin refuză să părăsească siguranța Moscovei: nu merge nici în Ucraina, nici în spitale la soldați

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nu va merge pe teatrul de operațiuni din Ucraina și nici nu va vizita răniții la spitale.

”Președintele Putin nu plănuiește încă o călătorie în zona operațională din Ucraina, nici nu sunt planificate întâlniri cu soldații din spitale”, a explciat Peskov.

