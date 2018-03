Vladimir Putin se dezice de ruşii puşi sub acuzare pentru amestec în alegerile americane: 'Acestea nu sunt problemele mele'

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a dorit să răspundă atunci când a fost întrebat dacă ştia despre campania elaborată de a se interveni în alegerile prezidenţiale americane din 2016 care a avut drept consecinţă punerea sub acuzare a 13 cetăţeni ruşi, declarând într-un interviu pentru NBC că acestea nu sunt problemele sale, scrie Politico.

Putin a negat, în timpului unui interviu cu moderatoarea Megyn Kelly, înregistrat pe parcursul a două zile săptămâna trecută, vreo implicare a Kremlinului în campania online, asupra căreia procurorul special Robert Mueller a lansat acuzaţii luna trecută. „La fel de bine ar fi putut fi numele unor americani care stau aici şi se amestecă în procesele voastre politice”, a spus Putin într-un interviu care va fi difuzat vineri seară.

Kelly a răspuns şi a spus: „Dar nu au fost americani. Au fost ruşi”. Preşedintele rus a spus că nu este îngrijorat de situaţie. „Aţi menţionat câteva nume, nişte indivizi. Şi îmi spuneţi mie că sunt ruşi. Şi ce? Chiar dacă sunt ruşi, poate lucrează pentru o companie americană. Poate unul dintre ei lucra pentru un candidat. Nu am idee. Acestea nu sunt problemele mele”, a spus Putin.

Într-o altă videoclip din interviu, Putin a spus că nu are în plan să extrădeze cetăţenii puşi sub acuzare de Mueller. „Niciodată. Rusia nu îşi extrădează cetăţenii către nimeni”, a spus preşedintele rus. Procurorul Robert Mueller a pus sub acuzare 13 cetăţeni ruşi şi alte trei entităţi străine pe 16 februarie pentru amestecul în alegerile prezidenţiale din 2016, conform news.ro.