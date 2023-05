Vodafone şi CK Hutchison, aproape de un acord privind unificarea operaţiunilor de telecomunicaţii din Marea Britanie

Vodafone şi CK Hutchison sunt aproape de un acord care prevede unificarea operaţiunilor de telecomunicaţii din Marea Britanie, într-o tranzacţie în valoare de 15 miliarde de lire sterline (19 miliarde de dolari) care va da naştere celui mai mare operator de telefonie mobilă din Marea Britanie, cu 29 milioane de abonaţi, informează Financial Times

Citând surse din apropierea acestui dosar, Financial Times susţine că un anunţ oficial ar putea fi făcut în cursul aceste luni, după ce Margherita Della Valle a fost numită în postul de director general al Vodafone, punând capăt mai multor luni de incertitudini cu privire la cine va conduce grupul britanic de telefonie, potrivit Agerpres.

Sursele au adăugat că valoarea grupului combinat ar urma să fie de aproximativ nouă miliarde de lire sterline, iar noua companie va avea datorii de aproximativ şase miliarde de lire sterline, ceea ce ar duce valoarea companiei la aproximativ 15 miliarde de lire sterline.

Însă, această unificare este posibil să se lovească de opoziţia mediului politic şi al autorităţilor de reglementare deoarece ar însemna o consolidare istorică a pieţei britanice la doar trei operatori de telefonie mobilă, o modificare care anterior a fost blocată de organismele de reglementare. În plus, combinaţia va deschide calea pentru ca grupul CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, să iasă de pe piaţa britanică de telecomunicaţii. Însă sursele au avertizat că este în continuare posibil ca situaţia să se schimbe.

Discuţiile privind combinarea Vodafone UK cu Three UK, o subsidiară a CK Hutchison, care au fost anunţate prima dată de Financial Times în luna mai a anului trecut, s-au derulat timp de aproape un an în condiţiile în care Vodafone este presat de investitori să îşi eficientizeze afacerile. Tranzacţia a fost întârziată de mai multe probleme, inclusiv plecarea CEO-ului de la Vodafone, Nick Read, la finele anului trecut, astfel că părţile au aşteptat până când a fost confirmat un înlocuitor permanent pentru finalizarea tranzacţiei.

Într-un comunicat comun publicat în luna octombrie a anului trecut, companiile au precizat că Vodafone ar urma să deţină 51% din noua entitate combinată iar CK Hutchison restul. Cele două companii speră să deblocheze reduceri semnificative de costuri în primii cinci ani prin combinarea Vodafone UK cu Three UK, ceea ce va deschide calea pentru ca CK Hutchison să îşi vândă participaţia de 49% către Vodafone.

Cu toate acestea, persoanele implicate în această tranzacţie se aşteaptă la o procedură îndelungată de obţinere a aprobării autorităţii de reglementare, procedură care ar putea să dureze mai mult de un an. Competition and Markets Authority este preocupată de fuziunile care duc la o mai mare concentrare a pieţei şi la preţuri majorate. Un acord similar între Three UK şi O2 a fost blocat în 2016.

Grupul Vodafone operează reţele mobile şi fixe în 21 de ţări şi colaborează cu reţele mobile în alte 48 de ţări. La 31 martie 2022, compania avea peste 300 de milioane de utilizatori de servicii mobile, peste 28 milioane de utilizatori ai serviciilor de broadband fix şi 22 de milioane de clienţi ai serviciilor TV.

În România, Vodafone a înregistrat venituri din servicii de 764 milioane euro în anul fiscal încheiat la 31 martie 2022, iar baza de clienţi a Vodafone România a ajuns la 11,1 milioane la 31 martie 2022.