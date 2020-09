Voicu Ion Valentin, candidatul ALDE la Primăria Sectorului 5, își prezintă echipa: Oameni muncitori și faini

Voicu Ion Valentin, candidatul ALDE la Primăria Sectorului 5 și-a prezentat echipa pentru Sectorul 5.

"Sectorul 5 are oameni faini și cetățenii acestui sector sunt oameni muncitori!

Un exemplu este actorul Alin Olteanu, locuitor al Sectorului 5 și un cetățean care iubește Sectorul 5!

Alin este locuitor al Sectorului 5 și locuiește în cartierul Rahova!

‼️Alin Olteanu a jucat în numeroase filme, printre care Out of Season (2004),Anaconda: Progenitura (2008), Suskind (2012), Chosen (2016) și Come and find me (2016).

Alin ne-a transmis un mesaj de susținere pentru candidatura mea la Primăria Sectorului 5 și pentru candidații ALDE la Consiliul Local Sector 5!

Iubim Sectorul 5 și Sectorul 5 merită mai mult!

Ne găsiți pe buletinul de vot la poziția 4 pentru Primăria Sectorului 5 și la poziția 5 pentru Consiliul Local al Sectorului 5!

#ALDE #ConsiliulLocal #Primar #Voicu", scrie Voicu Ion Valentin pe Facebook.