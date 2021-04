Voiculescu pozează în victimă în scandalul Foişor: De vină e spitalul, Primăria Capitalei, adversarii politici şi 'televiziunile care nu mai primesc bani'

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat duminică, faptul că discuţiile despre includerea Spitalului Foişor în circuitul COVID-19 este de un an, precizând că s-a întârziat nepermis de mult cu transferul pacienţilor şi că s-a încercat folosirea situaţiei pentru câştigarea de capital politic. El a menţionat că a vorbit cu pacienţii care au fost externaţi de la Spitalul Foişor, iar cei mai mulţi şi-au exprimat solidaritatea cu cei care au fost internaţi la acea unitate medicală.

"Am vorbit cu toţi pacienţii externaţi care sunt acasă şi m-am informat despre cei transferaţi. Am sunt cu colegi din MS pe cei externaţi pe mulţi i-am sunat personal oeri .şi azi. Cei mai mulţi şi-au experimat solidaeitatea cui cei care sunt acum internaţi acolo. (...) Am fost impresionat de empatia şi solidaritatea tuturor cu care am vorbit. Mi-am amintit de solidaritatea de la începutul pandemiei. (...) Românii nu s-au schimbat, ce s-a schimbat este scena politică şi faptul că anumite televiziuni nu mai primesc bani. O parte din pacienţii cu care am vorbit fuseseră operaţi, unii urmau să fie operaţi la Foişor”, a transmis ministrul Sănătăţii.

El a precizat că toţi pacienţii externaţi de la Spitalul Foişor au avut de ales între a fi transferaţi la o altă unitate medicală sau a merge acasă şi au avut posibilitatea să aleagă dacă transferul se face cu ambulanţa sau vor fi preluaţi de către familie. Voiculescu a menţionat că medicii de la Spitalul Foişor vor putea să îi opereze pe pacienţii care nu suferiseră încă intervenţii chirurgicale la Spitalul Agripa Ionescu fără costuri suplimentare pentru pacienţi.

Acesta a menţionat că de la Spitalul Foişor au fost transferaţi 12 pacienţi. Aceştia au fost duşi la Spitalul Floreasca – patru pacienţi, la Spitalul Universitar – cinci pacienţi şi câte un pacient la Spitalul Bagdsar-Arseni, la Spitalul Elias şi la Spitalul din Buzău.

Voiculescu a mai spus că atunci când a fost luată decizia transformării Spitalului Foişor în unitate COVID mai bine de jumătate din paturi erau libere.

Ministrul Sănătăţii a menţionat că în prezent la Spitalul Foişor se află patru pacienţi intubaţi, 14 pe CPAP, şase sunt internaţi pe secţii, iar un pacient este instabil.

"Discuţiile despre includerea spitalului Foişor în circuitul COVID-19 sunt de un an. Ministerul Sănătăţii a dat avizul pentru ca spitalul să devină COVID pentru că de acele locuri depindea şi depinde viaţa unor oameni. S-a întârziat nepermis de mult cu transferul pacienţilor şi acordul managerului, respectiv formalităţile întocmite de conducerea Spitalului şi de ASSMB au venit ultimele şi au venit cu întârziere. Spitalul Foişor nu este sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, ci Primăriei Bucureşti şi ASSMB. Ministerul Sănătăţii nu poate decide peste un manager de spital aflat în subordinea unei primării sau a unui consiliul judeţean”, a transmis Voiculescu.

El a menţionat că în situaţia de la Spitalul Foişor s-a încercat câştigarea de capital politic.

"Chiar dacă vorbim de o situaţie de criză lucrurile pot fi blocate fie din interes, mediatic, politic, fie dintr-o neînţelegere a situaţiei de criză în care sistemul sanitar se află şi MS are capacitate limitată pentru a trece peste decizia unui manager, respectiv refuzul de a semna, respectiv o întârziere. (...) Este regretabil că s-a întâmplat acest lucru şi este cât de poate de evident că de la un punct încolo s-a încercat folosirea unei situaţii de urgenţă pentru a câştiga capitalul politic", a precizat ministrul Sănătăţii.