Volodimir Zelenski, discurs istoric în Senatul SUA

Senatorii SUA au fost invitaţi să se întâlnească sâmbătă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, prin sistem de videoconferinţă Zoom, a confirmat pentru The Hill un consilier al Senatului.

Întâlnirea va avea loc sâmbătă dimineaţă, şi, potrivit celor de la The Hill, ar fi pentru prima dată când Senatul complet va putea vorbi cu Zelensky de când preşedintele rus Vladimir Putin şi-a început invadarea Ucrainei, la sfârşitul lunii trecute, informează News.ro.

Întâlnirea are loc în timp ce parlamentarii lucrează pentru a acorda miliarde de ajutoare noi pentru Ucraina şi îi oferă lui Zelensky şansa de a prezenta membrilor Congresului direct ceea ce are nevoie ţara sa în timp ce luptă împotriva invaziei ruse. Deşi Putin s-a confruntat cu eşecuri, Rusia are încă un avantaj militar faţă de Ucraina şi a atacat mai multe oraşe cheie.

Discuţia lui Zelensky cu parlamentarii vine după ce alţi oficiali ucraineni s-au întâlnit cu membrii Congresului la începutul acestei săptămâni. Ambasadorul ucrainean Oksana Markarova s-a întâlnit cu membri ai Senatului şi i-a avertizat că Ucraina are nevoie de mai multe provizii pentru a ajuta la lupta împotriva armatei ruse.

Zelensky a fost, de asemenea, în contact cu lideri mondiali, inclusiv cu preşedintele Biden, deoarece solicită sprijin pentru ţara sa, furnizând frecvent actualizări prin intermediul reţelelor sociale, mai transmite The Hill.