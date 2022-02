Volodimir Zelenski: Ucraina este lăsată singură! Eu sunt ținta numărul 1 a lui Putin

Rusia intenţionează înlăturarea de la putere a Administraţiei prooccidentale de la Kiev şi instalarea unui regim prorus, afirmă un oficial de la Washington pe baza informaţiilor obţinute de serviciile secrete, informează cotidianul Le Monde.

"Noi estimăm că, în mod fundamental, Rusia are intenţia de înlăturare a actualei Administraţii şi de instalare a unui regim favorabil", a declarat un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului american al Apărării.

Conform serviciilor de informaţii militare din SUA, armata rusă vrea să atace masiv Kievul cu avioane, rachete şi forţe terestre. În prezent, au loc lupte între armata ucraineană şi trupele ruse la periferia nordică a capitalei Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski a confirmat că există informaţii că el este principala ţintă a armatei ruse. "Eu voi rămâne în capitală. Familia mea este, de asemenea, în Ucraina. Conform informaţiilor pe care le avem, inamicul m-a identificat ca fiind ţinta numărul 1, iar familia mea este ţinta numărul doi", a afirmat Zelenski.

Preşedintele Ucrainei regretă că ţara sa este abandonată în faţa agresiunii Rusiei. "Ucraina este lăsată singură. Cine este pregătit să lupte împreună cu noi? Eu nu văd pe nimeni. Cine este pregătit să ofere Ucrainei garanţia aderării la NATO? Toată lumea se teme", a spus Zelenski.

