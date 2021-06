Volumul investiţiilor pe piaţa imobiliarelor din România a fost de circa 74 milioane de euro în primul trimestru al acestui an, cu aproximativ 50% mai puţin decât în perioada similară a anului trecut, însă estimările pentru întregul an indică un volum investiţional de peste 700 de milioane de euro, potrivit unui raport de piaţă realizat de o companie de profil, conform agerpres.

"Piaţa de investiţii.Volumul investiţiilor a fost de circa 74 de milioane de euro, cu aproximativ 50% mai puţin decât în perioada similară a anului trecut. (...) Deşi există încă multă incertitudine în ceea ce priveşte sfârşitul pandemiei, un număr consistent de tranzacţii sunt în diverse stadii şi ar putea să fie închise în acest an, astfel că estimăm că în 2021 volumul va depăşi 700 milioane de euro", arată documentul Bucharest City Report T1 2021, realizat de JLL.

Potrivit dezvoltatorilor, sectorul de birouri continuă să fie cel mai lichid, reprezentând aproximativ 50% din volumul potenţial din 2021. Cererea totală din Bucureşti a fost de 51.000 mp, puţin sub cea din T1 2020 (55.000 mp). Cererea netă a reprezentat 19.600 mp, comparabil cu 19.200 mp înregistrată în primul trimestru din 2020. Relocările au avut cea mai mare pondere în totalul cererii, respectiv 34%, acestea fiind urmate de reînnoiri şi renegocieri de proiecte, cu aproximativ 25%.Rata de neocupare a continuat să crească în T1, până la 13,4%, de la aproximativ 11,3% în T4 2020. Campania de vaccinare împotriva COVID-19 va dura probabil întregul an, iar întoarcerea angajaţilor în birouri se va face treptat. Acest lucru, combinat cu suprafaţa semnificativă de spaţii noi care urmează să fie livrată în acest an, va duce cel mai probabil la creşterea în continuare a ratei de neocupare, precizează sursa citată.Livrările de proiecte noi în T1 2021 au totalizat 29.500 mp, astfel că stocul din Bucureşti a ajuns la aproape 3 milioane mp. Comparativ cu T1 2020, noile livrări din primul trimestru din 2021 s-au redus cu 60%.În ceea ce priveşte oferta nouă, după 155.200 mp de proiecte noi livrate în 2020, pentru 2021, în total ar putea să fie livrată o suprafaţă de aproape 256.000 mp. Aproximativ 42% din livrările planificate sunt în Centru-Vest, în timp ce 17,5% din livrări vor fi în Centru, iar 11,5% în CBD.În ceea ce priveşte piaţa de retail, stocul total de retail modern în Bucureşti a rămas la 1,176 milioane mp şi urmează să crească la 1,2 milioane de mp până la finele anului.Pentru întreg anul, proiectele de retail care urmează vor fi livrate totalizează circa 156.000 mp, faţă de 148.600 mp în T1 2020."În afara Bucureştiului, livrările de spaţii de retail anunţate pentru 2021 sunt reprezentate în principal de parcuri comerciale, de sub 20.000 mp, cel mai mare fiind valoarea de 20.800 mp, respectiv Prahova Centrul Ploieşti, dezvoltat de Prime Kapital şi MAS Real Estate", se mai arată în analiza JLL.Pe piaţa industrială, cererea totală de spaţii industriale şi logistice moderne din România a însumat aproximativ 262.000 mp, din care 63% (165.000 mp) a reprezentat cerere netă. Bucureştiul a avut cea mai mare pondere din cerere, cu aproape 77% (peste 200.000 mp), aceasta fiind urmat de Braşov, cu 5,8% (15.200 mp) şi Timişoara, cu 3,3% (8.700 mp).Industria auto a avut cea mai mare contribuţie la cerere, reprezentând 29% din total (75.000 mp), în timp ce sectorul logistic a atras aproape 13% din cerere (33.800 mp).Proiectele noi, însumând 30.700 mp, au reprezentat sub 16% din livrările din T1 2020."Se preconizează ca până la finele anului stocul total să ajungă la aproape 5,8 milioane mp. Astfel, dezvoltatorii mai au în lucru proiecte de 690.000 mp până la sfârşitul anului. Spre comparaţie, în 2020 livrările de proiecte noi au fost de 590.000 mp", se mai arată în document.Pe piaţa rezidenţială, oferta nouă a crescut cu 8.300 unităţi în Bucureşti şi Ilfov, fiind cu 23% mai mică faţă de trimestrul anterior, dar cu 33,6% mai mare faţă de perioada similară a anului trecut.Specialiştii în imobiliare consideră, în context, că amânarea creşterii plafonului maxim pentru aplicarea TVA redus de 5% la achiziţia de locuinţe de la 93.000 euro la 140.000 euro va dezechilibra piaţa tranzacţiilor care se încadrează în aceste marje de preţ, deoarece unii cumpărători ar putea să amâne achiziţiile pentru cel puţin încă un an."Preţurile au înregistrat o creştere de 1,3% comparativ cu trimestrul anterior, ajungând la o medie de 1.485 euro/mp. După două trimestre consecutive (T2 2020 şi T3 2020) în care au fost consemnate scăderi ale preţurilor de sub 1%, creşterea în ultimele două trimestre (T4 2020 şi T1 2021) este un semn clar că piaţa rezidenţială nu a fost afectată semnificativ de pandemie. Pentru 2021 ne aşteptăm la o creştere moderată a preţurilor, având în vedere evoluţia primului trimestru şi, de asemenea, estimările foarte bune privind indicatorii macroeconomici", se mai arată în analiza JLL.JLL este o firmă specializată în servicii profesionale şi de management al investiţiilor, dedicate domeniului imobiliar, servicii oferite clienţilor care doresc să obţină valoare adăugată prin deţinerea, închirierea sau investiţiile în proprietăţi imobiliare. Înregistrând venituri anuale globale de 16,6 miliarde de dolari SUA, JLL activează în 300 de sucursale în 80 de ţări şi înglobează circa 91.000 de angajaţi în întreaga lume.