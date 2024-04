Volumul Un balet de leproşi de Leonard Cohen apare în colecţia Biblioteca Polirom

Scrise între 1956, în Montreal, în epoca în care Cohen îşi publica primul volum de poezii, şi 1961, când se stabilise pe insula grecească Hydra, prozele din volum oferă o perspectivă surprinzătoare asupra imaginaţiei şi procesului creativ ale artistului. Prin intermediul povestirilor, scenariului unei piese radiofonice şi mai cu seamă al unui roman, despre care autorul însuşi avea să remarce ulterior că este „probabil mai bun” decât celebrul Joaca preferată, geniul visceral al lui Cohen se manifestă în toată splendoarea sa.

„Viaţa şi arta lui Cohen au fost disecate ani de-a rândul, dar, aşa cum dovedeşte acest volum revelator, încă mai sunt de descoperit noi nuanţe ale artistului.” (Esquire)

„O colecţie captivantă de proze scrise în anii ’50 şi ’60, la fel de complexă şi întunecată ca versurile lui Cohen. El scrie strălucit despre dorinţă şi cruzime pe măsură ce personajele sale deznădăjduite tânjesc după legături profunde. O realizare extraordinară.” (Publishers Weekly)

„Întunecată, amară şi traversată de un umor plin de vitalitate, proza timpurie şi nepublicată până acum a marelui cântăreţ se citeşte ca textele tânărului Saul Bellow.” (The Telegraph)

„Putem vedea în acest volum primele sclipiri ale inimitabilei viziuni artistice a lui Cohen: una intimă, însă distantă şi încărcată de vulnerabilitate chiar în timp ce aspiră la înţelepciune.” (The New York Times).

Leonard Cohen (1934-2016) şi-a început cariera artistică în 1956, cu volumul de poezii "Let Us Compare Mythologies". A publicat 12 cărţi, printre care două romane celebre, "The Favourite Game" (1963; "Joaca preferată", Polirom, 2003, 2008, 2017) şi "Beautiful Losers" (1966; "Frumoşii învinşi", Polirom, 2003, 2008, 2015). A devenit cunoscut pe plan internaţional ca un cântăreţ şi compozitor emblematic. A lansat 14 albume, interpretările sale din concerte transformându-l într-unul dintre cei mai aclamaţi artişti din lume. A primit Grammy Lifetime Achievement Award în 2010, Premiul Principe de Asturias pentru Literatură în 2011, Premiul Juno pentru melodia anului în 2013 şi albumul anului în 2017 şi a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Pe lângă cele două volume amintite, la Editura Polirom au mai apărut: "Cartea aleanului" (2006) şi "Flacăra" (2019).