Pițurcă nu are încă încredeere în echipa sa

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Victor Piţurcă, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu are deocamdată sută la sută în echipa sa, deoarece nu a avut timp suficient să lucreze cu jucătorii potrivit news.ro.

"Nu am apucat încă să ne lingem rănile după meciul trecut. Este dificil să joci în faţa a 30.000 de oameni şi să pierzi, şi în maniera în care am pierdut. Dar de asta am îmbrăţişat această meserie şi de asta suntem profesionişti, ca să ştim ce înseamnă atât înfrângerile, cât şi victoriile. Ne aşteaptă un al doilea meci cu un alt adversar foarte bun din campionatul nostru. Noi ne-am pregătit, mai avem două, trei antrenamente la dispoziţie pentru a pregăti şi mai bine acest joc, eu sunt optimist pentru că băieţii şi-au revenit repede, s-au pregătit bine şi ne vom duce la Mediaş să jucăm şi să câştigăm. Meciul este dificil, este deschis oricărui rezultat, pentru că eu deocamdată nu am încredere sută la sută în echipă, pentru că am avut foarte puţin timp la dispozţie şi nu e foarte uşor ca ei să treacă dintr-o extremă în alta şi să joace la nivelul pe care îl vreau eu. Însă am mare încredere în ei, pentru că sunt băieţi disiciplinaţi, care încearcă să înveţe repede ce vreau eu de la ei şi chiar putem realiza un meci foarte bun la Mediaş", a declarat Piţurcă.

El l-a criticat pe arbitrul Istvan Kovacs, care nu a dictat un penalti pentru CSU Craiova în partida cu FCSB.

"După meciul trecut am revăzut şi eu fazele. Am fost întrebat după meci de acea fază, în care trebuia să primim penalti, nu am văzut foarte bine. Aţi văzut toţi că a fost un penalti clar, însă nu o să plângem acum, nu o să facem o tragedie pentru că mai există şi greşeli, dar sper să nu se repete şi conducătorul partidei eu cred că a văzut şi el faza şi şi-a dat seama că a greşit şi e o greşeală destul de mare şi ar trebui puţin să se gândească, să analizeze, pentru că atunci când arbitrezi în faţa a 30.000 de oameni şi faci o asemena greşeală, totuşi ea va rămâne. Alte faulturi care s-au derulat la mijlocul terenului le-a dat, însă acel fault clar nu l-a dat. De ce, nu ştiu? Poate din cauza presiunii dinaintea meciului, dar el este un arbitru foarte bun şi trebuia să dicteze atunci penalti", a spus antrenorul.

Piţurcă nu consideră o pierdere plecarea atacantului Carlos Fortes la echipa FC Ashdod din Israel şi a anunţat revenirea lui Elvir Koljici la antrenamentele echipei.

"Fortes a avut o ofertă de la o echipă din Israel, el a vrut să rămână. Am avut două, trei discuţii cu el, a fost opţiunea lui să plece, nu era obligat, asta e situaţia. Să vedem dacă va semna în cursul zilei de astăzi. Îi mulţumim pentru perioada scurtă de aici, de la Craiova, a încercat şi el să facă tot posibilul, dar asta a fost situaţia. A revenit Koljici, a revenit şi Ivan, este şi Mihai Roman, mai sunt şi puşti şi sunt speranţele noastre pentru viitor, postul este asigurat, altfel nu ar fi plecat Fortes. Koljici a început cu echipa de câteva zile, însă mai are nevoie de o perioadă. Să sperăm că este bine în continuare la antrenamente, avem un meci de cupă, poate o să intre în cupă, poate mă voi baza pe serviciile lui şi la meciul de la Mediaş, să fie în lot, deşi e mai puţin probabil. El e în regulă acum, dar are nevoie să fie pus la punct fizic, a stat foarte mult şi nici nu putem să riscăm să-l băgăm la un joc, are nevoie să joace meciuri mai uşoare, antrenamente", a spus fostul selecţioner.

Meciul Gaz Metan Mediaş - CSU Craiova va avea loc, vineri, de la ora 20.30, în etapa a X-a a Ligii I.