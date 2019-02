Vrancea ar putea reintra pe harta turistică din România: Vizantea-Livezeni și Soveja ar putea dezvolta turismul balneo în regiune

Liberalii vrânceni au propus Guvernului înfiinţarea unei staţiuni balneo-climaterice în comuna Vizantea-Livezi şi reabilitarea staţiunii Soveja, pentru că Vrancea "nu există pe hartă" din punct de vedere turistic, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, deputatul PNL de Vrancea Ion Ştefan, potrivit agerpres.ro.

"Am propus Secretariatului General al Guvernului, la Programul staţiuni balneare, suplimentarea cu suma de 20.700 mii lei pentru proiect de înfiinţare staţiune balneo-climaterică în comuna Vizantea-Livezile. Comuna are nişte ape foarte bune pentru diferite tratamente. (...) Am propus şi alocarea a 500.000 lei pentru un studiu de fezabilitate privind reabilitarea şi reintroducerea în circuitul balneo-turistic a staţiunii Soveja. Între Soveja şi Vizantea am putea crea un proiect complex şi integrat, dacă s-ar dori aşa ceva. Am cerut sprijinul ministerului pentru a dezvolta zona turistică a judeţului Vrancea. Judeţul Vrancea, astăzi, din punct de vedere turistic, cred că nu este pe hartă. Am considerat că ar fi un prim pas pentru a redeschide noi direcţii de dezvoltare în această industrie", a declarat deputatul Ion Ştefan.

Deputatul a susţinut că liberalii au depus la diverse ministere mai multe amendamente care privesc obiective de investiţii din judeţul Vrancea. Astfel, la Ministerul Transporturilor au fost depuse amendamente privind alocarea unor sume de bani de la buget pentru centura ocolitoare a municipiului Adjud şi a municipiului Focşani, asfaltarea drumului Soveja - Lepşa, asfaltarea şi refacerea DN2 Dumbrăveni - Vintileasca sau amplasarea de panouri fonoizolante şi fonoabsorbante de-a lungul căii ferate în zona Gării Focşani.

Pentru a preveni inundaţiile, la Ministerul Apelor şi Pădurilor liberalii au propus amenajări hidrotehnice ale râurilor Milcov şi Putna, în punctele sensibile.

La Ministerul Dezvoltării, liberalii au solicitat alocarea unor sume de bani de la buget pentru construirea de şcoli şi cantine, reabilitarea unor aducţiuni cu apă, reabilitarea şi asfaltarea unor drumuri săteşti şi comunale sau construcţia de poduri peste două cursuri de apă din comuna Vidra.

Potrivit aleşilor vrânceni ai PNL, în bugetul pe 2019 nu au fost alocaţi bani pentru Moldova.

"Prin acest buget, administraţia ALDE-PSD nu a alocat bani pentru dezvoltarea Moldovei, pentru autostrăzi în Moldova, pentru drumul expres Ploieşti - Focşani - Iaşi - Albiţa, nu au alocat bani pentru industrializarea Moldovei", a afirmat deputatul liberal.