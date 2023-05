Vremea însorită i-a încurajat pe londonezi şi pe turişti să iasă la picnic în parcuri în ziua 'Marelui dejun'

Trimisul special al AGERPRES, Dana Purgaru, transmite: Britanicii au ieşit în număr mare din case, duminică, la picnicuri, prânzuri comunitare şi petreceri stradale, încurajaţi de vremea însorită, răspunzând invitaţiei de a participa la un "Mare dejun" naţional pentru a sărbători încoronarea regelui Charles al III-lea şi a reginei Camilla. Localnicii dar şi turiştii sosiţi în număr mare în weekend în capitala Marii Britanii pentru a asista la evenimentele istorice ocazionate de încoronarea noului monarh au profitat duminică de vremea frumoasă mergând la cumpărături, în vizită la muzee, plimbându-se şi socializând la terase, străzile din centrul Londrei devenind astfel neîncăpătoare.



Printre cele mai căutate zone au fost parcurile londoneze, ale căror alei şi spaţii verzi, încă umede după ploaia persistentă din ziua precedentă, s-au umplut la orele după-amiezii de vizitatori, mulţi dintre ei pregătiţi cu scaune pliante, pături, coşuri de picnic, mâncare, băutură, dar şi cu steguleţe, coroane şi simboluri ale monarhiei britanice, pentru un picnic regal.





Una dintre locaţiile preferate de cei care au luat masa la iarbă verde în ziua "Marelui dejun al încoronării" a fost St James's Park, situat lângă Palatul Buckingham şi bulevardul The Mall, pe care au avut loc sâmbătă procesiunile regale urmărite de o lume întreagă.



"Ieri am stat pe traseul lui toată ziua, nu a contat că a plouat, ne-am bucurat de moment, a fost extraordinar. Ne-am udat zdravăn, dar a meritat. Probabil că nu vom mai apuca aşa ceva, este un moment istoric", a declarat pentru AGERPRES Marie, în vârstă de 54 de ani, sosită la Londra din zona Midlands.





Aşezată pe iarbă în St James's Park şi purtând culorile drapelului britanic, la fel ca cei din jurul ei, adunaţi în număr din ce în ce mai mare în faţa unui ecran uriaş instalat în parc pentru a urmări în direct Concertul Încoronării de la Castelul Windsor, ea s-a declarat o mare admiratoare a noului rege Charles al III-lea. "Eu şi cei cu care am venit îl iubim pe rege. Cred că va face o treabă foarte bună, călcând pe urmele mamei lui. Mă simt fericită astăzi pentru că este un eveniment important. Am venit aici şi la jubileu, în iunie. Şi atunci a fost un concert în acest parc şi a fost extraordinar, aşa că am vrut să repetăm experienţa", a spus ea referindu-se la Jubileul de Platină al regretatei regine Elisabeta a II-a.



Desfăşurat în incinta Castelului Windsor, "Concertul încoronării" este un eveniment desfăşurat în faţa unei mulţimi alcătuite din circa 20.000 de persoane - invitaţi speciali şi mii de persoane selectate aleatoriu de pe întreg teritoriul ţării.





Lionel Richie şi Take That - cu trei dintre membrii iniţiali ai grupului, Gary Barlow, Howard Donald şi Mark Owen - se numără printre vedetele care vor urca pe scenă în cadrul evenimentului. Line-up-ul eclectic îi va include, de asemenea, pe vedeta pop americană Katy Perry, cântăreţul italian de operă Andrea Bocelli, bas-baritonul galez Bryn Terfel, cantautoarea britanică Freya Ridings şi compozitorul şi interpretul britanic de muzică soul Alexis Ffrench. Spectacolul va include un concert susţinut de Coronation Choir, format special pentru această ocazie din coruri comunitare şi cântăreţi amatori, inclusiv refugiaţi, lucrători ai Serviciului Naţional de Sănătate (NHS) din Anglia, membri ai comunităţii LGBTQ+, dar şi persoane cu deficienţe de auz. Coronation Choir va cânta alături de Virtual Choir, un cor virtual alcătuit din cântăreţi de pe teritoriul Commonwealth, în cadrul unui show special.



"Abia aştept concertul. Pentru mine e primul eveniment regal la care particip zilele acestea. A fost un weekend minunat, o atmosferă extraordinară şi îmi pare bine că sunt martor la acest eveniment istoric", a declarat Alex, în vârstă de 40 de ani, din zona Blackheath (sud-estul Londrei). "Ieri ne-am udat foarte tare şi este superb că astăzi avem parte de soare. Am venit devreme ca să prindem un loc bun, pregătiţi de picnic, cu mâncare şi băutură şi abia aşteptăm să ne bucurăm de concert", a adăugat el.



"Sunt foarte entuziasmată. Urmăresc toate evenimentele regale şi sunt aici cu prietenii, să urmărim concertul, să ne bucurăm de vreme şi de picnic, să sărbătorim cu toată lumea pe noul nostru monarh", a declarat Marie, de 38 de ani, de asemenea din Blackheath. "Îl celebrăm nu doar pentru asta, dar şi pentru că ne-a impresionat până acum, îşi onorează mama, se arată conştient de rolul pe care îl deţine, este preocupat de ajutarea tinerilor şi a persoanelor defavorizate, dar şi de mediu. Cred că va fi un monarh grozav pentru această epocă", a spus ea încrezătoare.





"Marele dejun al încoronării" a fost organizat duminică în cadrul celor trei zile de festivităţi ocazionate de încoronarea regelui Charles al III-lea şi a reginei Camilla în conformitate cu preocuparea noului monarh faţă de consolidarea comunităţilor locale.



Mii de evenimente au avut loc duminică în toată ţara, pe străzi, în grădini, parcuri şi spaţii comunitare, la care vecini şi grupuri de prieteni au fost invitaţi să împartă mâncare şi să se distreze împreună pentru a celebra prietenia şi încoronarea primului monarh nou al Marii Britanii din ultimii 70 de ani.