Vremuri crunte: Americanii au început să se aprovizioneze cu hârtie igienică din Mexic

Cererea de hârtie igienică a fost atât de mare în perioada pandemiei încât pentru a putea menţine rafturile pline, o serie de mari lanţuri de magazine din SUA, inclusiv CVS, Piggly Wiggly, Safeway şi 7-Eleven, au început să cumpere mărci din străinătate, în principal din Mexic, transmite AP.

Retailerii spun că în pandemie au fost trebuia să dea dovadă de creativitate şi să înceapă să lucreze cu noi furnizori pentru a putea să pună la dispoziţia cumpărătorilor ceea ce au nevoie. Însă experţii se aşteaptă ca mărcile de hârtie igienică din Mexic şi alte ţări să fie doar o prezenţă temporară, până când producătorii americani vor putea să facă faţă cererii.

Americanii utilizează mai multă hârtie igienică decât orice alte ţară, subliniază Patrick Penfield, profesor de logistică la Universitatea Syracuse şi de aceea Mexicul poate să livreze cantităţi mai mari spre SUA. În plus, magazinele americane au apelat la importuri din Mexic şi pentru alte produse în perioada pandemiei, precum dezinfectat de mâini, atunci când în SUA au existat deficienţe în aprovizionare.

Bineînţeles că americanii cumpără produse care sunt fabricate peste tot în lume însă cea mai mare parte a hârtiei igienice pe care o utilizează este "Made in the U.S". Hârtia igienică este un produs ieftin şi ocupă foarte mult spaţiu în camioane şi nave astfel că nu are sens să o imporţi din alte ţări. Însă în perioada pandemiei rafturile cu hârtie igienică s-au golit astfel că unii cumpărători au fost uimiţi să vadă mărci cu care nu erau familiarizaţi, unele venind chiar din Trinidad şi Tobago, scrie agerpres.ro.

Ericka Dodge, purtătoare de cuvânt la Hannaford, un lanţ de magazine deţinut de grupul Ahold Delhaize, spune că firma a fost nevoită să lucreze cu noi furnizori pentru a putea să se aprovizioneze rapid cu hârtie igienică.

În plus, unii producători americani au încetat să fabrice mai multe feluri de hârtie igienică, precum cele cu mai multe straturi sau cele cu aromă de aloe, pentru a se putea concentra pe modele de bază pe care să se aducă cât mai rapid pe rafturile magazinelor. Însă Ericka Dodge spune că şi modelele mai scumpe încep să revină treptat pe rafturi.

Profesorul Patrick Penfield se aşteaptă ca producătorii americani să aibă probleme în a face faţă cererii în următoarele trei până la cinci luni. Unul dintre motive este şi faptul că acum oamenii merg mai mult la toaletă acasă în loc să meargă la birou sau şcoală.

Potrivit firmei de cercetare de piaţă Nielsen, vânzările de hârtie igienică sunt cu 22% mai mari în acest an comparativ cu perioada similară a anului trecut.

