Vulcanul Ibu intră în erupţie în Indonezia şi aruncă în atmosferă o coloană de cenuşă de cinci kilometri înălţime / VIDEO

Autorităţile au ridicat săptămâna trecută la al doilea cel mai ridicat nivel alerta.

Imediat nu s-au semnalat nici victime şi nici pagube.

O erupţie mai mică a avut loc sâmbătă, iar autorităţiele au instituit o zonă de excludere cu o rază de trei până la cinci kilometri în jurul craterului.

Locuitorilor li se recomandă să poarte măşti şi ochelari în activităţile din exterior şi să se pregătească de căderi de cenuşă.

Activităţile seosmică şi vulcanică sunt frecvente în arhipelagul indonezian, situat pe Centura de Foc a Pacificului, o zonă cu importantă activitate telurică.

Ibu este unul dintre cei mai activi vulcani din Indonezia.

Potrivit Agenţiei de Vulcaniologie şi Geologie, care a difuzat imagini de la această erupţie, Ibu a înregistrat o medie de 58 de erupţii pe zi în 2023, un total de 21.000.

