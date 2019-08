Walter Zenga, despre venirea la FCSB: Nu am vorbit nimic cu Gigi Becali

Walter Zenga e liber de contract din martie şi este unul dintre antrenorii la care Gigi Becali e pregătit să apeleze pentru a ocupa postul de antrenor la FCSB. Italianul a lăsat de înţeles că ar fi dispus să vină la vicecampioana României, mai ales că a mai ţinut legătura cu omul de afaceri, relatează mediafax.

"Zenga poate fi o opţiune", a spus Gigi Becali la DigiSport, iar reacţia fostului portar italian nu a întârziat să apară. Zenga a vorbit pentru ProSport despre posibila venire la FCSB şi recunoaşte că ar da bine la CV: "De când a plecat Bogdan Andone de la echipă nu am vorbit nimic cu Gigi Becali. Este adevărat că am avut unele discuţii cu patronul echipei FCSB, dar acest lucru s-a întâmplat în urmă cu câteva luni. Din punctul meu de vedere să ajungi să fii antrenorul FCSB-ului este un plus pe CV-ul oricărui tehnician", a declarat Zenga pentru ProSport.

Tehnicianul italian în vârstă de 59 de ani, potrivit jurnaliştilor de la Presse Ocean, aşteaptă să ajungă pe banca tehnică a fostei formaţii a lui Tătăruşanu, FC Nantes. Gruparea din Ligue 1 este interesată atât de Walter Zenga, cât şi de Gennaro Gattuso, dar, potrivit sursei citate, fostul antrenor al lui AC Milan are prioritate în preferinţele conducerii clubului din Franţa: "Nu ştiu care este situaţia cu FC Nantes. Impresarul meu, Pietro Chiodi, ştie mai multe", a adăugat italianul.

Walter Zenga a mai pregătit-o pe FCSB, în perioada iulie 2004 - mai 2005. De asemenea italianul le-a mai antrenat pe New England Revolution, Brera, FC Naţional, Steaua Roşie Belgrad, Gaziantepspor, Al Ain, Dinamo, Catania, Palermo, Al Nassr, Al Nasr, Al Jazira, Sampdoria, Al Shaab, Wolverhampton, Crotone şi Venezia.