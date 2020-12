'WAP', desemnat cântecul anului 2020 de Rolling Stone şi Pitchfork

"WAP", controversatul rap interpretat de Cardi B şi Megan Thee Stallion şi care a devenit un fenomen în SUA, a primit luni titlul de cântecul anului 2020 din partea a două publicaţii de referinţă în lumea muzicii, revista Rolling Stone şi platforma Pitchfork, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Este o coincidenţă ce demonstrează relevanţa căpătată de acest rap, care în afara SUA a trecut oarecum neobservat, şi care a suscitat o amplă dezbatere ca urmare a versurilor sale explicit sexuale şi ce fac trimitere la plăcerea feminină, comparativ cu alte producţii de acelaşi gen axate asupra atributelor masculine.

"Dintre multele cuvinte ce ar putea descrie acest duet (murdar, vulgar, dezagreabil, explicit) niciunul nu se apropie pentru a capta atitudinea titlului în sine", "WAP", acronimul la "Wet Ass Pussy", se arată într-un comunicat al revistei digitale Pitchfork.

"Cardi şi Megan renunţă complet la eufemisme pentru a prezenta un caz încheiat în favoarea femeilor care îşi exprimă plăcerea în toată regulă", adaugă textul.

La rândul său, Rolling Stone defineşte "WAP" drept "un libertinaj evazionist de care aveau nevoie Statele Unite în 2020". "Este cel mai puternic sound a două femei ce reclamă în mod provocator plăcerea, într-un moment în care diversitatea şi bucuria păreau moarte definitiv", adaugă Rolling Stone.

La rândul său, Bad Bunny este artistul latino cel mai bine poziţionat pe ambele liste datorită piesei sale "Safaera", considerat al 5-lea cântec cel mai bun al anului de Pitchfork şi cel de-al 15-lea potrivit revistei Rolling Stone.

Printre restul pieselor cele mai bine poziţionate se află "People, I' ve been sad", de Christine and the Queens, şi piese cuprinse pe ultimele albume ale artiştilor Bob Dylan, Taylor Swift, Dua Lipa, Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Perfume Genius, Lady Gaga şi The Weeknd.

O curiozitate este şi faptul că "Dreams", al grupului Fleetwood Mac, apare în mod simbolic pe locul 50 al listei Rolling Stone, o recunoaştere adusă acestui cântec lansat în 1977 şi care s-a bucurat de o nouă tinereţe, datorită unui video viral difuzat pe aplicaţia TikTok.