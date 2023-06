Washingtonul în alertă după rebeliunea Wagner: SUA cer lămuriri la Moscova. Blinken evită să spună dacă Biden a vorbit cu Putin

Ambasadorul SUA la Moscova, Lynne Tracy, a avut contacte cu reprezentanții Ministerului de Externe al Rusiei, în lumina situației din jurul grupului Wagner, însă secretarul de stat Antony Blinken nu l-a contactat pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, subliniază, duminică, postul de televiziune CBS, citând sursele sale, notează Rador.

Potrivit informaţiilor acestora, în legătură cu incidentul, "au fost purtate contacte cu Rusia atât între ambasadorul SUA, Lynne Tracy, și MAE rus, cât și la alte niveluri". CBS nu a precizat la care dintre acestea. În același timp, postul de televiziune citat a subliniat că "nu au existat contacte între Blinken și omologul său rus, Serghei Lavrov".

Întrebat într-un interviu difuzat, duminică, la CBS despre contactele cu partea rusă, Blinken a spus: "Am dispus echipei mele, la ordinul președintelui SUA, Joe Biden, să se ia legătura cu Rusia, în primul rând pentru a se asigura că aceasta înțelege angajamentele sale de a ne proteja personalul diplomatic, asigurându-le siguranța, precum și pe toți cetățenii americani din Rusia". "Astfel, o serie de oameni au avut contacte pentru a se asigura că Rusia a primit acest mesaj" - a adăugat șeful diplomației americane.

De asemenea, Blinken fost întrebat dacă Biden l-a contactat direct pe președintele rus, Vladimir Putin, și dacă CIA a luat legătura cu serviciile de informații ruse. "Nu voi intra în detalii despre niciun contact diplomatic pe care le-am putea avea sau am avut" - a răspuns Blinken. "Pot să vă spun că, la dispoziţia mea, la ordinul președintelui, am luat legătura cu Rusia în weekend pentru a ne asigura că ei își înțeleg angajamentele atunci când vine vorba de asigurarea siguranței și a securității personalului nostru diplomatic din Rusia. A fost foarte important pentru noi să facem acest lucru și am făcut-o" - a spus Blinken. Departamentul de Stat nu a răspuns încă la solicitarea din partea TASS de a confirma contactele lui Tracy cu diplomații ruși.