Werner Wolff, Tarom: Tarom revine pe profit în acest an, după 11 ani de pierderi

Werner Wolff, numit în noiembrie anul trecut la conducerea transportatorului aerian naţional Tarom, respectă o strategie de redresare a companiei şi va iniţia un proces amplu de reorganizare a societăţii. Acesta a declarat, într-un interviu pentru News.ro, că Tarom va ajunge pe profit în acest an, după 11 ani de pierderi, deşi preţul în creştere al petrolului îngreunează planurile companiei. În plus, directorul general a început să taie din cheltuieli şi renegociază toate contractele. De asemenea, salariile a jumătate din angajaţi cresc cu 10%.

El precizează că ieşirea din rezultatele negative reprezintă cea mai mare provocare a sa, însă subliniază că ”este mai greu este să te menţii acolo sus”.

Strategia de redresare la care se lucrează va fi trecută prin Consiliul de Administraţie şi apoi va fi aprobată în Guvern.

Costurile cu kerosen-ul reprezintă 22% din cheltuielile companiei, însă contractele care au ca obiect furnizarea de carburanţi de aviaţie pentru Tarom vor fi renegociate.

”Chiar dacă acum preţul kerosen-ului este ridicat, noi ne menţinem planurile de a aduce compania Tarom pe profit în acest an. Dacă anul trecut aveam un preţ de 570 de dolari pe tona de kerosen, acum a urcat la 752 de dolari, ceea ce ne îngreunează planurile. Or, noi previzionasem o valoare de 700 de dolari/t, care a fost deja depăşită”, a declarat Werner Wolff.

El afirmă că acesta este singurul preţ oscilant pe care nu îl poate influenţa, însă subliniază că s-a tăiat masiv din cheltuieli.

”Tedinţa este clar una pozitivă, în sensul că suntem şi acum pe minus, dar acest lucru se va redresa până la sfârşitul anului. Există lumină pentru Tarom. Am tăiat din cheltuieli şi, în plus, aeronavele noi cumpărate vor avea un impact pozitiv în rezultatele financiare. De exemplu, cele două aeronave Boeing 737-800 Next Generation, recent achiziţionate, au transportat deja aproape 15.000 de pasageri de la integrarea în flota Tarom”, a adăugat Werner Wolff.

Reprezentantul Tarom spune că s-a început operarea acestor noi avioane la numai două zile după ce au fost achiziţionate. El estimează că noile aeronave vor produce 70 milioane dolari în următorii doi ani, din care se scad cheltuielile aferente.

”Am scăzut şi cheltuielile cu transport ale angajaţilor, de la 713.000 euro în doi ani la 440.000 euro în doi ani. În plus, am renunţat la spaţiile închiriate pentru personalul companiei şi ne-am mutat într-o clădire deţinutã de Tarom, lucru care ne aduce o economie de 1,3 milioane euro pe an”, a declarat Werner Wolff.

A fost totodată încheiat primul contract de asigurare medicală privată pentru tot personalul Tarom, ceea ce a adus o economie de 3,44 milioane euro faţă de contractul de asigurare anterior, care nu prevedea niciun fel de serviciu medical gratuit în regim privat pentru angajaţi şi acoperea numai personalul navigant şi tehnic navigant din companie.

Compania a redus şi chetuielile cu telecomunicaţiile PNRGOV. Informaţiile cu privire la pasageri sunt transmise de la origine la destinaţie, iar taxarea de către furnizor se face la mesaj. Pe vechiul contract compania era taxată la caracter, dezvoltând astfel sume imense pentru Tarom. Această măsură a generat o economie de la 54.000 dolari/lună, respectiv 648.000 dolari/an (aproximativ 2,5 milioane lei) la 52.000 dolari/an.

A fost renegociat şi contractul de comunicaţii cu SITA, iar economia propusă este de 2,7 milioane dolari în cinci ani (aproximativ 10,3 milioane lei/5 ani).

Tarom a obţinut totodată venituri de 5,48 milioane dolari prin vânzarea celor două aeronave Airbus A310 care, prin reintroducerea în operarea comercială, ar fi generat cheltuieli de 26 milioane de dolari în doi ani.

Tarom a achiziţionat recent două aparate Boeing 737-800 Next Generation, pentru care în primii doi ani nu plăteşte nimic. Perioada de plată este de şapte ani, din 2020 Tarom va plăti către Boeing suma lunară de 304.000 dolari, cu peste 70.000 de dolari mai puţin decât ultimul dry lease încheiat cu constructorul american.

Compania va continua totodată renegocierile pentru cele aproximativ 2.000 de contracte în vigoare, ”pentru diminuarea costurilor şi achiziţionarea unor produse şi servicii la preţuri corecte de piaţă”.

”Vor fi reziliate mai multe contracte pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor contractuale de către cealaltă parte. De asemenea, vor fi denunţate anumite contracte încheiate în condiţii dezavantajoase pentru companie”, a subliniat directorul general al Tarom.

Mai mult, salariile a 1.000 de angajaţi din cei 1.852 de salariaţi vor creşte cu 10% din 1 august, dar nu şi pentru management. 51% din personal are acum sub 3.000 lei brut, afirmă oficialul Tarom.

”Pentru şefi, nu vor creşte salariile. În ultimii zece ani, la Tarom nu au mai crescut salariile angajaţilor. Mulţi aveau sub pragul mediu calculat pe Bucureşti, de 3.000 lei brut, ceea ce duce la nişte inadvertenţe, pentră că este o mare concurenţă în sector”, spune Wolff.

Tarom operează în prezent pe zborurile externe şi interne cu o flotă compusă din 25 aeronave.

Numărul pasagerilor transportaţi de Tarom a crescut în primul trimestru din acest an cu 22%, comparativ cu T1 2017, În acelaşi timp, factorul de încărcare al aeronavelor a crescut cu circa 11%. Compania realizează un plus de venituri de 18% faţă de T1 2017.

Pentru acest an, compania a prevăzut o sumă de 440,24 milioane lei pentru investiţii, din care peste 10% sunt fonduri destinate investiţiilor pe sectorul IT. Creşterea totală la capitolul investiţii este de 64,4%, faţă de bugetul companiei pentru anul 2017.