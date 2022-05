Wesley So a reuşit a doua sa victorie la Superbet Chess Classic Romania 2022

Cel mai bun şahist român al momentului, Bogdan Deac, numărul 59 mondial, a remizat cu azerul Şahriar Mamediarov, campionul de anul trecut de la Bucureşti.În alte meciuri, americanul de origine armeană Levon Aronia a câştigat în faţa conaţionalului de origine cubaneză Leinier Dominguez, în timp ce francezul Maxime Vachier-Lagrave s-a impus în faţa americanului Fabiano Caruana.În alt meci, francezul de origine iranianul Alireza Firouzja a remizat cu ungurul Richard Rapport.În clasament, So este lider, cu 3 puncte, urmat de Deac, Vachier-Lagrave şi Aronian, cu câte 2,5 puncte, Nepomniaşci, 2 puncte, Firouzja, Caruana, Mamediarov, Rapport, Dominguez, câte 1,5 puncte.Luni, în runda a cincea, Deac îl va înfrunta pe Firouzja, celelalte meciuri fiind Caruana - Mamediarov, Nepomniaşci - Vachier-Lagrave, Aronian - So, Rapport - Dominguez.Superbet Chess Classic Romania 2022, prima din cele cinci etape ale ediţiei din acest an a Grand Chess Tour, se va desfăşura în perioada 5-15 mai, cu o zi de odihnă pe 10 mai. Competiţia de la Bucureşti este de şah clasic, în care jucătorii joacă în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câştigătorul va fi decis în urma punctajului acumulat. Premiile etapei de la Bucureşti se ridică la 350.000 de dolari.În fiecare zi, partidele vor începe la orele 15:00 şi se vor termina în jurul orelor 20:00. Deschiderea fiecărei zile competiţionale se va face printr-o primă mutare simbolică, făcută de invitaţi speciali, sportivi, oficiali şi diverse personalităţi ale vieţii publice din România.