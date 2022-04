WhatsApp a picat în România: Mii de persoane nu au putut trimite mesaje

Aplicația mobilă Whatsapp a transmis un comunicat pe contul său oficial de Twitter, avertizând utilizatorii că pot întâmpina probleme tehnice.

Utilizatorii au rămas în imposibilitatea de a trimite mesaje și au fost raportate, de asemenea, probleme cu conexiunea la server și cu primirea mesajelor.

Potrivit site-ului DownDetector, a fost înregistrată o creștere semnificativă a rapărtărilor în jurul orei 23:00.

Comunicat oficial:

"Este posibil să întâmpinați unele probleme la utilizarea WhatsApp în acest moment. Suntem conștienți și lucrăm pentru ca lucrurile să funcționeze din nou fără probleme. Vă vom ține la curent și, între timp, vă mulțumim pentru răbdare."

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.