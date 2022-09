Unul dintre cei mai mari fotografi ai lumii a fost găsit mort

Legendarul fotograf de stradă și modă William Klein a murit la Paris, la vârsta de 96 de ani, a anunțat luni fiul său într-o declarație pentru agenția de presă franceză AFP.

Klein, un american născut în New York, care și-a clădit reputația imortalizând scene din viața urbană în cele mai mari orașe ale lumii, a studiat pictura cu Fernand Leger, dar a devenit faimos ca fotograf. „Klein este unul dintre acei fotografi legendari care și-au făcut propriile reguli, precum Man Ray”, a declarat Alain Genestar, directorul revistei franceze de fotografie Polka. William Klein, care a câștigat recunoașterea mondială cu fotografiile sale de modă pentru Vogue, a fost și pictor, designer grafic și realizator de documentare, cu o privire ironică și uneori acerbă asupra subiecților săi, care se uită mereu direct în obiectivul său, scrie rador.ro.

În fotografiile lui, oamenii se uită mereu la aparatul de fotografiat, pentru că el credea că ochii oamenilor nu mint”, a spus Genestar. William Klein și-a trăit cea mai mare parte a vieții sale de adult la Paris, unde fotografiile sale ciudate au fost adorate de lumea artei de avangardă din anii 1960. S-a căsătorit cu o franţuzoaică și a locuit zeci de ani în același apartament lângă Jardin du Luxembourg, dar într-un interviu din 2014 pentru The Guardian a spus că nu s-a simțit niciodată francez.

„Mă simt acasă cu francezii. Să ies cu americanii, pentru mine, e nasol”, a spus el. „În copilărie, am vrut să fac parte din Generația Pierdută care a venit în Franța. Să petrec la Coupole cu Picasso și Giacometti”, a spus el pentru ziar.

Centrul Internațional de Fotografie din New York (ICP), unde s-a încheiat luni o retrospectivă asupra lucrării sale, a transmis că arta lui William Klein a fost prodigioasă, „de la studiile sale fotografice extrem de inventive din New York, Roma, Moscova și Tokyo până la fotografii de modă îndrăznețe și pline de spirit”. El a realizat, de asemenea, portrete de celebrități, filme documentare despre Muhammad Ali și Little Richard, precum și filme de ficțiune despre industria frumuseții, imperialism și cultura de consum, a comunicat ICP.

„Puțini au transformat atât de multe domenii ale artei și culturii ca William Klein”, a scris curatorul expoziției, David Campany, în anunțul ICP cu privire la expoziție.