Wizz Air Group anunţă o reducere cu 4,4% a emisiilor în luna mai faţă de anul precedent

"Cu 56,5g CO2 pe pasager/km în mai 2019, Wizz Air este compania aeriană cu cea mai mică amprentă ecologică pe pasager. În continuare, Wizz Air face un demers proactiv pentru a include cifra emisiilor în statisticile sale lunare, adăugând transparenţă pentru a le permite pasagerilor să deţină toate informaţiile necesare pentru a face alegeri responsabile. Wizz Air operează o flotă modernă de aeronave Airbus A320, A321CEO şi A321NEO cu o vârstă medie de 4,7 ani, una dintre cele mai tinere din industrie. Valoarea emisiilor de CO2 ale Wizz Air per pasager/km a înregistrat o tendinţă continuă de scădere în ultimii ani, reducându-se cu 4,4% în luna mai 2019 faţă de anul precedent", se precizează în document, conform agerpres.ro Potrivit acestuia, cu mai mult de 250 de aeronave Airbus A321NEO comandate, Wizz Air va continua să îşi crească eficienţa şi rezultatele în acest domeniu, amprenta ecologică urmând să scadă cu o treime pentru fiecare pasager pe parcursul următorului deceniu.A320neo şi celelalte modele din familie au încorporat cele mai noi tehnologii, inclusiv motoarele de nouă generaţie şi designul de referinţă al cabinei, oferind economii de 20% pentru costurile de combustibil. A321neo oferă, de asemenea, beneficii semnificative pentru mediu, cu o reducere de aproape 50% a amprentei de zgomot în comparaţie cu aeronavele de generaţie anterioară, se mai arată în comunicat."Astăzi, având cele mai scăzute emisii de CO2 pe pasager/km din industrie, Wizz Air este deja cea mai ecologică alegere de călătorie cu avionul pe care un pasager o poate face. Am stabilit obiective ambiţioase pentru a diminua în continuare impactul asupra mediului, prin implementarea tehnologiei de ultimă generaţie şi reducerea emisiilor de CO2 pe pasager cu o treime până în 2030. Avem cele mai bune instrumente pentru a realiza acest lucru - aeronava A321NEO cu o configuraţie de 239 de locuri pentru pasageri şi motoarele Turbofan de la Pratt and Whitney oferă cea mai curată şi mai ecologică tehnologie care există în prezent în lume", a declarat Jozsef Varadi, Chief Executive Officer al Wizz Air.Wizz Air operează o flotă de 113 aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 650 de rute de la 25 de baze, ce asigură conexiunea între 146 de destinaţii din 44 de ţări. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ şi este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 şi FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociaţiei Internaţionale a Transporturilor Aeriene (IATA) şi a Operational Safety Audit (IOSA), companie de referinţă la nivel global în ceea ce priveşte recunoaşterea siguranţei companiilor aeriene.