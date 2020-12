'Wonder' al lui Shawn Mendes, pe primul loc în clasamentul american al albumelor. Top 10, dominat de albume de Crăciun

„Wonder” al lui Shawn Mendes a debutat pe primul loc în topul american al albumelor şi este al patrulea material de studio al cântăreţului canadian care înregistrează această performanţă, informează News.ro

Albumul a fost vândut în 89.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 10 decembrie, potrivit Nielsen Music/MRC Data, clasându-se astfel în fruntea Billboard 200.

Piesele incluse pe acest disc, între care „Wonder” şi „Monster” (colaborare cu Justin Bieber), au fost accesate online de aproximativ 47 de milioane de ori.

Toate cele patru albume de studio ale lui Mendes au debutat pe prima poziţie în Billboard 200.

El şi-a început cariera cu „The Shawn Mendes EP”, care s-a clasat cel mai sus în listă pe poziţia a cincea, în august 2016. Au urmat albumul de debut „Handwritten” (locul 1, mai 2015), „Illuminate” (locul 1, octombrie 2016) şi albumul omonim de studio (locul 1, iunie 2018).

Cântăreţul a fost prezent în top şi cu „Live at Madison Square Garden” (locul 200, în ianuarie 2017) şi „MTV Unplugged” (locul 71, în noiembrie 2017).

Locul al doilea în Billboard 200 a fost ocupat de „El Ultimo Tour del Mundo” al lui Bad Bunny, în coborâre o poziţie, după ce, în a doua săptămână de la lansare, a fost vândut în 57.000 de unităţi. El a fost primul album cu piese cântate integral în limba spaniolă care a ajuns pe primul loc în top.

Ariana Grande şi „Positions” au urcat un loc, până pe trei, cu peste 55.000 de unităţi vândute în a şasea săptămână de la debut.

Canadianul Michael Bublé şi „Christmas” (lansat în 2011) au urcat două poziţii, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în 55.000 de unităţi în ultima săptămână.

Albumele cu muzică pentru sărbători care se află în top 10 sunt: „My Gift” - Carrie Underwood (locul 5, cu 53.000 de unităţi vândute), „The Christmas Song” - Nat King Cole (în urcare cinci poziţii, până pe 7, cu 42.000 de unităţi vândute), „The Best of Pentatonix Christmas” - Pentatonix (în urcare opt locuri, până pe 8, cu peste 39.000 de unităţi vândute) şi „Merry Christmas” - Mariah Carey (în urcare cinci locuri, până pe 10, cu 38.000 de unităţi vândute).

Ultima dată când cinci albume dedicate Crăciunului s-au aflat în top 10 a fost în decembrie 2013, când în listă se aflau discuri Kelly Clarkson, The Robertsons, Pentatonix, Michael Bublé şi Mary J. Blige.

Top 10 este completat de Pop Smoke şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon”, clasaţi pe locul 6, şi Megan Thee Stallion şi „Good News”, clasaţi pe locul 9.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).