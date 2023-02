World Athletics va reevalua sancţiunile antidoping în cazul sportivilor ruşi

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a generat, recent, protestul Kievului după ce a propus o reintegrare a sportivilor şi belaruşi - excluşi de majoritatea evenimentelor internaţionale de un an - sub drapel neutru, cu condiţia ca aceştia "să nu fi susţinut activ războiul din Ucraina".La viitoarea reuniune a consiliului său, din luna martie, Federaţia internaţională de atletism va lua în discuţie "în mod specific foaia de parcurs a reintegrării din perspectiva atacurilor odioase împotriva integrităţii sportului nostru şi a dopajului", a subliniat Sebastian Coe, prezent în Australia pentru Mondialele de cros.În atletism, Federaţia rusă este suspendată din 2015 pentru instituirea unui sistem de dopaj instituţionalizat, iar sportivii săi constrânşi să dispute marile competiţii mondiale sub drapel neutru.La viitoarea reuniune, consiliul World Athletics urmează să primească raportul unui grup de lucru compus din experţi independenţi care vizează evaluarea progreselor realizate de ruşi."Doar în termenii de schimburi în jurul acestui raport noi vom trece la a doua temă", cea a Ucrainei, a adăugat preşedintele instanţei internaţionale.În decembrie, Sebastian Coe avertizase că situaţia din disciplina sa "este un pic mai complexă" din cauza sancţiunilor antidoping vizând deja de mai mulţi ani Federaţia rusă.Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a anunţat în decembrie că sportivilor din Rusia şi Belarus, cărora le-a fost interzisă participarea la calificările europene din cauza invaziei armatei ruse în Ucrainei, li s-ar putea permite să-şi câştige locurile pentru Paris-2024 prin intermediul calificărilor asiatice.În cazul în care vor obţine calificarea pentru JO 2024, ruşii ar urma să concureze la Paris ca sportivi neutri, fără drapelul sau imnul lor.Decizia a fost urmată de apeluri venite din mai multe ţări pentru ca sportivi ruşi şi belaruşi să fie excluşi de la Jocurile Olimpice din 2024.Ucraina, care s-a angajat să lanseze o campanie împotriva participării Rusiei la competiţia de la Paris, a ameninţat că va boicota Jocurile Olimpice din 2024, dacă sportivilor ruşi şi belaruşi li se va permite să concureze.