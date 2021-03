WTA - Petra Kvitova a abandonat meciul din turul al doilea al turneului de la Dubai

Jucătoarea cehă de tenis Petra Kvitova, locul 10 WTA şi cap de serie numărul 4, a abandonat meciul din turul al doilea al turneului de la Dubai, pe care l-a disputat, marţi, cu sportiva elveţiană Jil Teichmann, locul 54 WTA.

Kvitova s-a retras de pe teren la scorul de 6-2, 3-4, pentru adversară, după 78 de minute, acuzând dureri la piciorul drept.

Câştigătoare, săptămâna trecută, la Doha, Kvitova a fost scutită de prima rundă la Dubai, dar avea dureri la coapsă de câteva zile.

"De la semifinala de la Doha, am avut dureri la adductor. Nu a fost mai bine şi chiar s-a agravat în timpul meciului. Am avut chiar dureri pe tot piciorul drept, nu mă puteam mişca aşa cum doream şi aşa că am preferat să renunţ. Voi face tot posibilul să fiu pregătită pentru turneul de la Miami", a explicat ea.

Tot marţi, ucraineanca Elina Svitolina, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 1, a fost eliminată, în manşa a doua, de Svetlana Kuzneţova, locul 41 WTA. Rusoaica s-a impus cu 2-6, 6-4, 6-1, după un meci care a durat o oră şi 52 de minute. Şi Svitolina a fost acceptată direct în manşa a doua.

Kiki Bertens, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 5, revenită după o accidentare, a părăsit prematur competiţia, tot în turul al doilea, în care a fost acceptată, după 1-6, 4-6, cu Tereza Martincova din Cehia, locul 125 WTA, jucătoare venită din calificări.

Marţi, nu a fost o zi bună pentru favorite. Americanca Madison Keys, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 11, Marketa Vondrousova, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 12, şi Elena Rîbakina din Kazahstan locul 23 WTA şi cap de serie numărul 14, au fost de asemenea eliminate în manşa secundă.