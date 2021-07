WTA şi ATP au anulat turnee prevăzute în China şi Japonia, din cauza pandemiei

Circuitele profesioniste de tenis feminin (WTA) şi masculin (ATP) au anunţat joi anularea unor turnee în China şi Japonia, prevăzute către sfârşitul anului, din cauza preocupărilor legate de Covid-19 şi de restricţiile de călătorie în cele două ţări, informează AFP.

În comunicate separate, WTA şi ATP au precizat că Openul Chinei de la Beijing şi Openul Japoniei de la Tokyo au fost ambele anulate.

WTA a subliniat că toate evenimentele din China şi Japonia au fost anulate, cu excepţia Turneului Campioanelor, la care participă cele mai bune jucătoare ale sezonului, care urmează să aibă loc în oraşul Shenzhen, în sudul Chinei. Statutul acestui turneu este "în discuţie", a subliniat WTA, potrivit Agerpres.Circuitul ATP a precizat la rândul său că turneul Masters 1.000 de la Shanghai ar putea fi organizat eventual în octombrie, în săptămâna precedentă celui de la Indian Wells (SUA), programat între 10 şi 17 octombrie.Turneul de la Indian Wells a fost anulat în 2020 din cauza pandemiei, iar în acest sezon a fost reprogramat din martie, perioada sa tradiţională, în octombrie, urmând să beneficieze de premii totale în valoare de 15,3 milioane dolari.

"Suntem dezamăgiţi că evenimentele noastre de anvergură mondială din China şi Japonia nu vor avea loc în acest an", a declarat Steve Simon, directorul general al WTA.



"Lucrăm la o alternativă pentru a oferi oportunităţi de joc în alte regiuni, una dintre ele fiind revenirea noastră la Indian Wells, pentru că aşteptăm cu nerăbdare acest eveniment". a adăugat Simon.



WTA a explicat, în acelaşi timp, că un turneu suplimentar a fost adăugat în calendarul sezonului 2021: Openul feminin de la Chicago, care va avea loc în perioada 23-28 august, înaintea US Open de la New York.



ATP a dezvăluit la rândul său că turneul masculin prevăzut la Marrakech (Maroc), Marele Premiu Hassan II, a fost de asemenea anulat, după ce fusese deja amânat în aprilie.