Zăpadă de aproape un metru înălţime în comuna Spulber

"Iarna şi-a arătat colţii la final de anotimp la noi în localitate. Sunt zone din localitate unde vântul bate cu putere, zăpada a troienit, astfel că stratul de zăpadă ajunge şi la un metru înălţime. Dar utilajele noastre au fost prezente în teren încă de la prima oră. Am dat o mână de ajutor participanţilor la trafic pe DJ 205 D, am asigurat transportul elevilor la şcoli şi aprovizionarea în localitate. Am acţionat cu utilajele primăriei şi cu oamenii din localitate pentru decongestionarea situaţiei", a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Spulber, Sorinel Vulcan.Acesta a precizat că administraţia locală are stocuri de motorină necesare pentru deszăpezire, precum şi materiale antiderapante, respectiv nisip şi sare.În prezent, la Spulber se circulă în condiţii de iarnă, dar autorităţile locale spun că niciun drum din localitate nu este blocat.