Zboruri de repatriere

URGENT!!! -ZBOR REPATRIERE DUBAI-OTOPENI,

FLY DUBAI, ne-a informat ca sunt deschise 2 zboruri, pe 21Aprilie si 28 Aprilie .

Va rugam sa accesati website -ul companiei pentru a cumpara biletele.

Daca intampinati dificultati va rugam sa contactati compania aeriana.

Gestionarea zborurilor este realizata exclusiv de FLY DUBAI.

Avand in vedere evolutia pandemiei COVID-19, cursele aeriene de linie sunt anulate pana la o data necunoscuta, iar zborurile charter de repatrieri se efectueaza doar in conditii speciale , cu asigurarea numarului minim de pasageri deci, nu se poate garanta o data certa viitoare.

1. All flights are for repatriation only and will carry citizens of the respective country to destination one way. We will not carry any pax on the return sector. Flights are operated from Terminal 2

2. All flights are subject to government approvals and will operate only if approvals are are obtained

3. Fares are set up in LITE fare brand with 20 kg baggage. No meals will be served on board

4. No penalty for modification or refund

5. Refund of these tickets will only be to voucher

6. There might be cargo carried in the baggage compartment

7. Embassies of below destinations are contacted to inform their contact base. https://www.flydubai.com/en/