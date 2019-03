Zece infracţiuni de conducere a maşinilor sub influenţa alcoolului, depistate de poliţişti într-o singură noapte, la Constanța

Un număr de 12 infracţiuni, dintre care zece de conducere sub influenţa alcoolului, au fost depistate în noaptea de sâmbătă spre duminică de poliţiştii rutieri, în urma unei acţiuni desfăşurate în municipiul Constanţa, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) informează Agerpres.

"Poliţiştii rutieri din cadrul Serviciului Rutier şi Poliţiei municipiului Constanţa au efectuat, noaptea trecută, o acţiune pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice şi care reprezintă un pericol pentru siguranţa rutieră. Astfel, au fost constatate 12 infracţiuni, dintre care 10 de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice", a informat IPJ Constanţa.Conform sursei menţionate, totodată au fost reţinute 18 permise de conducere, în 17 cazuri fiind vorba de şoferi aflaţi sub influenţa alcoolului, patru certificate de înmatriculare şi zece plăcuţe de înmatriculare.