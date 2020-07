Zece salariaţi ai Spitalului Judeţean Dâmbovița au contactat noul coronavirus de la începutul pandemiei

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte (SJUT) informează miercuri, într-un comunicat de presă, că, în total, 10 salariaţi ai unităţii medicale au contactat noul coronavirus de la începutul pandemiei, potrivit Agerpres.

"Datorită atenţiei sporite pe care am acordat-o personalului medical şi a echipamentelor de protecţie asigurate, nu am avut infectare în masă cu COVID-19 în spital, ci doar câteva cazuri izolate, cele mai multe contactând boala în comunitate. Din 2.100 de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, doar 10 salariaţi s-au infectat şi, aşa cum am spus, cei mai mulţi au contactat COVID-19 ca urmare a altor împrejurări sociale, nu la serviciu", se arată în comunicatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte (SJUT).Conducerea spitalului explică şi de ce nu a putut achiziţiona un aparat de testare pentru noul coronavirus, deşi încearcă din luna martie."Am demarat procedurile de achiziţie chiar din luna martie, când a fost instituită starea de urgenţă, fiindcă ne-am dorit ca aparatul Real Time PCR, automat, în sistem închis, solicitat de specialiştii noştri, să ajungă la Târgovişte în cel mai scurt timp. Nu este vina noastră că au apărut blocaje birocratice, unele impuse de legislaţia altor ţări tocmai din cauza pandemiei de COVID-19 şi astfel să fim obligaţi să reziliem contractul de furnizare încheiat în luna mai, după o a doua procedură de achiziţie, în care se stipula că livrarea se va realiza în cel mult 14 zile", precizează SJUT.Conform sursei citate, săptămâna aceasta, Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte demarează o a treia procedură de achiziţie pentru aparatul Real Time PCR."Caietul de sarcini este elaborat astfel încât să permită o participare mai largă a furnizorilor de echipamente, fără a face însă rabat de la condiţia ca timpul de livrare să fie cât mai scurt", subliniază SJUT.