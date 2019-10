Zegrean anunţă că Iohannis poate fi suspendat: 'Se ameninţă unii pe alţii în loc să plece amândoi, să-şi vadă de campanie'

Augustin Zegrean, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, afirmă că Parlamentul îl poate suspenda pe preşedintele Klaus Iohannis chiar dacă acesta este pe final de mandat. Zegrean este de părere că, deşi nu există o obligaţie constituţională în acest sens, Iohannis şi Dăncilă ar trebui să-şi ia concediu în această perioadă şi să nu facă campanie pe banii instituţiilor pe care le conduc.

"Nu este corect ca preşedintele să fie în funcţie şi să facă campanie, cum nu este corect ca premierul să fie în funcţie şi să facă campanie. În mod normal ar trebui să-şi ia concendiu amândoi. Nu este egalitate între candidaţi dacă unii folosesc toată logistica statului şi alţii vai de capul lor. În 2009, domnul Traian Băsescu şi-a concediat atunci toţi consilierii şi a plecat de la preşedinţie. Domnul Iohannis ar trebui să-şi ia concediu până la alegeri, să nu facă campanii pe banii Administraţiei Prezidenţiale. Nu e nicio problemă, a mai fost plecat în concediu şi nu s-a prăbuşit lumea. Cum nu e nicio problemă dacă pleacă în concediu prim-ministrul. Poate să desemneze pe altcineva să-i ţină locul. Nu scrie nicăieri aşa ceva, dar nici nu e bine să profiţi dacă nu scrie în Constituţie. Nu-mi place să dau exemplul ăsta, dar asta este: Adrian Năstase, când a candidat, a plecat de la Guvern. Aceşti domni şi doamne se ameninţă unii pe alţii în loc să plece amândoi, să-şi vadă de campanie", a declarat Zegrean la B1 TV.

Fostul preşedinte al CCR afirmă că suspendarea preşedintelui nu are niciun impediment constituţional. Mai mult, pentru ca acest lucru să devină realitate PSD ar avea nevoie doar de majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi la votul final, nu de voturile a jumătate plus unu din numărul total al parlamentarilor.

"Se poate suspenda preşedintele, nu este niciun impediment. Acum nu ştiu dacă a comis fapte grave, dar nu există nicio interdicţie privind suspendarea în ultimele şase luni. PSD are nevoie de o treime din voturile din parlament să pornească procedura şi jumătate plus unu să rezolve problema. Şi nu este vorba de jumătate plus unu din numărul total al parlamentarilor, ci dintre cei prezenţi. Nu prea mai este timp pentru asta, dar dacă vor să facă... Asta ne mai lipsea", a mai afirmat Zegrean.

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidențiale, a declarat că ia în calcul suspendarea din funcție a președintelui Klaus Iohannis pentru că nu respectă Constituția și că va discuta cu liderii partidului această posibilitate.