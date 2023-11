Zelenski dezvăluie ce a vorbit cu premierii Italiei şi Canadei / Planurile Ucrainei pentru noi operațiuni ofensive

Volodimir Zelenski a anunţat miercuri seara că a vorbit cu premierii Italiei şi Canadei, precum şi cu preşedinta Slovaciei, în încercarea de a găsi mai multă protecţie pentru Ucraina, unde Rusia continuă să întreprindă atacuri soldate cu victime în rândul civililor. Însă în egală măsură, le-a spus Zelenski compatrioţilor, Ucraina trebuie să-şi pună la punct capacitatea de a desfăşura operaţiuni ofensive şi să-şi depăşească „problemele care s-au acumulat”, scrie news.ro.

Zelenski şi-a început miercuri seara discursul zilnic către naţiune vorbind despre atacurile mortale care au avut loc în Ucraina în ultimele ore. În cursul nopţii, un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Selidove din regiunea Doneţk a lovit clădiri rezidenţiale. „Patru rachete. Sunt câţiva morţi. Probabil că sunt oameni sub dărâmături. Molozul a fost îndepărtat toată ziua. Toţi răniţii au primit asistenţa necesară. Mai mult de 20 de case au fost distruse”, a detaliat Zelenski.

Un alt atac rus cu rachete a fost în regiunea Zaporojie, de asemenea soldat cu morţi, inclusiv în rândul salvatorilor. Aceştia au ajuns la faţa locului după prima lovitură şi au început să ajute. Apoi a avut loc o a doua lovitură, a relatat Zelenski, care a transmis condoleanţe.

„MULTĂ COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ”

Pe de altă parte, Zelenski a spus că a existat în cursul zilei „multă comunicare internaţională” care a avut ca scop, în primul rând, să asigure mai multă protecţie pentru Ucraina şi pentru oamenii ei de „aceşti inumani” şi de rachetele şi bombardamentele lor, referire la inamicii ruşi.

„Am vorbit cu şefa guvernului italian, Giorgia Meloni. I-am mulţumit Italiei pentru asistenţa sa principială şi puternică acordată ţării noastre şi pentru protecţia vieţilor ucrainenilor. Ucraina apreciază foarte mult faptul că Italia este alături de noi în acest moment. Apreciem, de asemenea, energia personală a prim-ministrului Giorgia şi toată energia cu care aceasta pledează pentru asistenţa acordată ţării noastre. Am discutat despre cooperarea noastră în domeniul securităţii şi despre pachetele de sprijin. Am făcut un schimb de opinii cu privire la situaţia din Europa şi din lume. Am discutat, de asemenea, despre noul pachet de sancţiuni al UE. Italia va prezida Grupul celor şapte, anul viitor, iar noi lucrăm deja la priorităţile relevante. Priorităţi comune”, a rezumat Zelenski.

De asemenea, liderul ucrainean a discutat cu Zuzana Caputova, preşedinta Slovaciei, ţară unde a venit la putere un guvern naţionalist ce a retras sprijinul în armament oferit până acum Ucrainei. Zelenski a spus că i-a mulţumit preşedintei pentru sprijinul său şi pentru aprecierea corectă a succesului Ucrainei în apropierea de Uniunea Europeană. „Este foarte important ca întreaga noastră Europă să devină mai puternică, iar fiecare stat de pe continent care respectă normele comune ale UE va beneficia de acest lucru. Am discutat despre pregătirile sectorului nostru energetic pentru iarnă şi, aşa cum ne aşteptăm, pentru intensificarea terorii ruseşti împotriva instalaţiilor energetice. Bineînţeles, am discutat, de asemenea, chestiuni economice care sunt importante pentru popoarele noastre”, a menţionat Zelenski.

Un alt interlocutor al lui Zelenski a fost, miercuri, premierul Canadei, Justin Trudeau, cu care a discutat despr sprijinul pentru apărare, în special despre consolidarea apărării antiaeriene ucrainene. „Am mulţumit Canadei pentru că a continuat să fie lider în ceea ce priveşte sancţiunile împotriva Rusiei”, mai spus Zelenski. El a anunţat că există o nouă iniţiativă canadiană „importantă”, o coaliţie de parteneri formată în jurul ideii de a ajuta la întoarcerea copiilor ucraineni care au fost deportaţi în Rusia. „Am discutat, de asemenea, problema finalizării Muzeului Genocidului Holodomor. Canada a fost de acord să ajute la acest lucru în Ucraina. Îi sunt recunoscător lui Justin personal şi întregii societăţi canadiene pentru această înţelegere faţă de Ucraina”, a punctat Zelenski.

ZELENSKI VREA CA UCRAINA SĂ DESFĂŞOARE „OPERAŢIUNI OFENSIVE”

Pe plan intern, preşedintele ucrainean a spus că a avut mai multe întâlniri şi a menţionat-o cu precădere pe cea cu reprezentanţi din domeniul de aplicare a legii, inclusiv cu şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). „Acesta a prezentat un raport privind contracararea colaboratorilor şi protejarea ucrainenilor de cei care incită în mod deliberat la ură în ţara noastră”, a detaliat Zelenski.

El a mai spus că a vorbit cu ministrul apărării şi cu alţi oficiali guvernamentali despre „asigurarea protecţiei oamenilor”, dar şi despre „capacitatea Ucrainei de a desfăşura operaţiuni ofensive” şi despre „capacitatea de a consolida Ucraina - de a depăşi problemele care s-au acumulat”, o referire probabilă la eşecul contraofensivei.

„Toată lumea din Ucraina, şi mai ales cei care au încetat să mai observe războiul pentru că sunt concentraţi pe politică, trebuie să reţină acest lucru: Rusia este încă capabilă să facă rău. Nimeni nu poate închide ochii. Trebuie să luptăm. Trebuie să ne păstrăm apărarea ca prioritate absolută. Şi trebuie să adăugăm mai multă forţă statului nostru în fiecare zi”, şi-a încheiat Zelenski mesajul de miercuri seara către compatrioţi.