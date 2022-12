Zelenski face apel la unitatea ucrainenilor: 'Susţineţi-vă unii pe alţii'

Preşedintele Volodimir Zelenski le-a cerut ucrainenilor, în mesajul adresat miercuri seară, să dea dovadă de solidaritate şi de compasiune faţă de semenii lor, arătând că urmează un an „dificil” şi numai aşa se poate ajunge la victorie, anunță news.ro.

Preşedintele ucrainean a spus că miercuri fost o zi „a bilanţului acestui an şi a planurilor pentru anul viitor”.

„Am avut o întâlnire cu oficialii specializaţi în relaţii internaţionale cu privire la evenimentele şi planurile pentru luna ianuarie. M-am întâlnit cu ministrul apărării din Franţa, care a sosit în Ucraina. Am discutat despre cooperarea pe parcursul anului, despre reconstrucţia ţării noastre şi despre încă un pas în consolidarea apărării noastre aeriene. (...) M-am întâlnit cu oficiali guvernamentali şi şefi de comisii parlamentare. Am discutat despre soluţiile care sunt în curs de pregătire. De asemenea, astăzi am transmis mesajul anual către Verhovna Rada (parlamentul ucrainean - n.r.) privind situaţia externă şi internă a Ucrainei, despre cum noi toţi - toţi ucrainenii - am schimbat lumea în acest an şi ce vom face anul viitor”, a detaliat Volodimir Zelenski.

El a spus că ar vrea să adauge un mesaj „apolitic” la tot ceea ce s-a făcut şi s-a spus miercuri şi le-a adresat compatrioţilor un îndemn emoţionant la solidaritate şi la sprijin, subliniind că poporul ucrainean trebuie să arate că nu şi-a pierdut umanitatea, chiar dacă a trecut prin „luni teribile” şi chiar dacă urmează „un an dificil”.

„Indiferent de ceea ce se întâmplă şi de ceea ce gândiţi, susţineţi-vă unii pe alţii. Neapărat (...). Vom ajunge la victorie. Şi trebuie să o facem cu adevărat împreună”, a arătat Zelenski.

„Vă rog să vă faceţi timp pentru a le spune cuvinte frumoase celor apropiaţi. Chiar dacă nu sunt persoane apropiate vouă, ci doar altor ucraineni. Vă rog să găsiţi o ocazie şi un moment pentru a mulţumi pentru muncă, pentru a lăuda un efort sau altul, pentru grijă. Iar dacă o persoană se află într-o situaţie dificilă, într-un moment atât de dificil, rămâne singură şi, din anumite motive, nu are rude, vă rog să o întrebaţi dacă are nevoie de ajutor. Sau pur şi simplu ajutaţi-o, fără măcar să o întrebaţi.

Dacă ştiţi că o persoană îşi aşteaptă fiul sau fiica de la război, vă rog să fiţi atenţi: salutaţi, ascultaţi, ajutaţi.

Îmbrăţişaţi-vă familia mai des. Spuneţi-le mai des prietenilor voştri cât de mult îi apreciaţi. Sprijiniţi-vă mai des colegii. Mulţumiţi-le mai des părinţilor voştri. Bucuraţi-vă cu copiii mai des. Nu uitaţi să sunaţi atunci când rudele vă aşteaptă, chiar şi numai pentru a auzi un ce mai faci? Nu uitaţi să le scrieţi mesaje prietenilor şi cunoştinţelor măcar din când în când - nu trebuie să pierdeţi legătura acum. Şi nu uitaţi să mulţumiţi atunci când aţi fost ajutat”, a transmis Volodimir Zelenski.

El a subliniat că solidaritatea şi susţinerea morală sunt elemente esenţiale care fac parte din puterea Ucrainei de a se apăra şi de a obţine victoria în războiul declanşat de Rusia.

„(...) Cuvintele noastre care îi pot încălzi pe cei din jurul nostru atunci când evenimentele sunt prea reci şi grija noastră reciprocă atunci când circumstanţele sunt dificile - toate acestea fac parte şi ele din apărarea noastră comună. Nu ne-am pierdut umanitatea, chiar dacă am trecut prin luni teribile. Şi nu o vom pierde chiar dacă ne aşteaptă în continuare un an dificil. Vom ajunge la victorie. Şi trebuie să o facem cu adevărat împreună. Aveţi grijă de Ucraina, apreciaţi-vă unii pe alţii şi faceţi totul pentru a-i ajuta pe luptătorii noştri! În fiecare zi - până la victorie”, a îndemnat preşedintele Ucrainei.