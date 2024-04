Zelenski ignoră total recomandările SUA: Ucrainenii au atacat centrale electrice și un depozit de petrol din Rusia (video foto)

Guvernatorul, Vasili Anohin, a anunţat pe aplicaţia sa de mesagerie Telegram că drona a atacat o instalaţie energetică în zona Kardîmovo la ora 2.00 (23.00 GMT vineri), lovind un rezervor cu combustibil şi lubrifianţi. Pompierii se ocupă de incendiu, a adăugat el.

De asemenea, forțele ucrainene au mai lovit centrale electrice din Briansk și Kaluga, pe teritoriul Rusiei. Potrivit surselor RBC, aceasta a fost o operațiune comună desfăşurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), Direcţia Principală de Informaţii a Ministerului Apărării de la Kiev și Forțele de Operațiuni Speciale ale armatei ucrainene, conform Rador Radio România.

„Dronele SBU și-au dovedit încă o dată eficacitatea și au demonstrat rezultate - au lucrat cu succes asupra infrastructurii care asigură funcționarea neîntreruptă a instalațiilor militare de pe teritoriul Rusiei”, a declarat o sursă din serviciile speciale ucrainene.

De la începutul anului, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor petroliere din Rusia, al doilea mare exportator de petrol din lume, în încercarea de a reduce veniturile din energie ale Moscovei şi banii pe care trebuie să-i cheltuiască pentru armată.

Ucraina nu confirmă sau neagă oficial că atacă rafinăriile din interiorul Rusiei, dar spune că facilităţile sunt „ţinte legitime”.

The Financial Times a citat persoane familiare cu chestiunea care au spus că Washingtonul i-a cerut Kievului să înceteze bombardamentele asupra rafinăriilor, atenţionând asupra riscurilor de a provoca represalii şi creşterea preţului la petrol la nivel mondial.

At night, UAVs attacked Russian military facilities and infrastructure facilities. Energy infrastructure was damaged by debris in the Kaluga region. In the Bryansk region a substation was attacked and in the Smolensk region, a fire broke out at a local refinery. pic.twitter.com/iAOCDjYn7U