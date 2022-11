Zelenski nu renunță la propria-i teorie: 'Racheta care a ucis marţi doi oameni în Polonia a fost rusească'

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că nu are nicio îndoială cu privire la faptul că racheta care a ucis marţi doi oameni în Polonia nu a fost lansată de apărarea antiaeriană ucraineană, informează Rador.

Reprezentanţii NATO, SUA şi ai Poloniei au declarat că sunt de părere că incidentul a fost provocat cel mai probabil de o rachetă antiaeriană ucraineană, în timpul unui masiv bombardament rusesc. Dl Zelenski a spus că nu are niciun motiv să nu creadă rapoartele comandanţilor săi militari, care susţin contrariul: "Nu am nicio îndoială că nu a fost vorba de o rachetă a noastră. Nu are sens pentru mine să nu am încredere în militarii ucraineni. Am fost la război cu ei. Am opinia mea: conform rapoartelor noastre militare, cred că a fost vorba de o rachetă rusească"