Zelenski pregătește o apărare antiaeriană mai puternică: 'Facem totul pentru a obţine sisteme mai moderne şi mai puternice pentru Ucraina'

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat miercuri seara că Ucraina pregăteşte acorduri pentru consolidarea apărării antiaeriene a ţării şi a spus că a avut o şedinţă pe această temă cu Statul Major al armatei ucrainene, după ce s-au înregistrat „progrese importante” pentru înzestrarea Ucrainei cu sisteme mai moderne şi mai puternice de „protecţie a cerului”, anunță news.ro.

„Astăzi am avut o şedinţă a Statului Major. Am vorbit, în special, despre protecţia cerului. Ne consolidăm în mod constant apărarea aeriană şi apărarea antidronă. Şi facem totul pentru a obţine sisteme mai moderne şi mai puternice pentru Ucraina. Săptămâna aceasta am făcut progrese importante în ceea ce priveşte problema apărării aeriene. (...) Pregătim acorduri care vor consolida capacităţile noastre de apărare şi vor oferi Ucrainei mai multe capacităţi operaţionale”, a spus Volodimir Zelenski miercuri, în mesajul video transmis compatrioţilor ca în fiecare seară.

Potrivit CNN, administraţia lui Joe Biden s-ar pregăteti să trimită sistemul de apărare antirachetă Patriot în Ucraina, o decizie oficială putând a fi anunţată chiar în această săptămână. Odată ce planurile vor fi finalizate, se aşteaptă ca sistemele Patriot să fie expediate rapid în zilele următoare, iar ucrainenii vor fi instruiţi să le folosească la o bază a armatei americane din Grafenwoehr, Germania.

Autorităţile ucrainene cer de luni de zile baterii Patriot, dar nu au confirmat deocamdată că SUA au fost de acord să le trimită.

Zelenski a menţionat atacul cu drone iraniene care a vizat miercuri dimineaţa capitala Kiev. Toate cele 13 drone lansate de Rusia au fost doborâte de apărarea antiaeriană. „În primul rând, vreau să le mulţumesc artileriştilor noştri antiaerieni şi Forţelor Aeriene pentru că au respins un alt atac cu drone iraniene în această dimineaţă. Cerul regiunii Kiev este apărat de Brigada 96 antiaeriană. Vă mulţumim, băieţi! În total, 13 drone Shahed au fost doborâte. Sunt 13 obiective de infrastructură care au fost salvate, sunt vieţi salvate. Într-o singură dimineaţă”, a arătat Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, el a spus că situaţia din Donbas şi din alte zone de pe linia frontului este departe de a se calma. „Nu există calm pe linia frontului. Nu există nimic uşor şi simplu. Fiecare zi, fiecare metru sunt câştigate extrem de greu. Mai ales în cazul în care întreaga tactică a ocupanţilor se reduce la a distruge cu artileria tot ceea ce se află în faţa lor, astfel încât să rămână doar ruine şi cratere în pământ”, a afirmat Zelenski. „Rusia distruge oraş după oraş în Donbas, cum ar fi Mariupol, Volnovaha, Bahmut. Apărarea în astfel de condiţii nu este doar eroism, este ceva mai mult. Şi le mulţumesc tuturor luptătorilor noştri care rezistă presiunii ocupanţilor”, a adăugat Zelenski.

În acelaşi timp, Zelenski i-a asigurat pe ucraineni că va continua demersurile pentru crearea unui tribunal special pentru agresiunea rusă şi pentru a-i trage la răspundere pe toţi cei responsabili de aceasta. „Astăzi am făcut apel la prietenii noştri din Europa şi la membrii Parlamentului European să îşi intensifice eforturile pentru ca tribunalul să devină în sfârşit operaţional. Statul terorist trebuie să poarte responsabilitatea pentru fiecare oraş ucrainean incendiat, pentru fiecare viaţă distrusă a poporului nostru”, a menţionat Zelenski.

Preşedintele a anunţat, pe de altă parte, un nou schimb de prizonieri cu Rusia, care a avut loc miercuri şi care a permis ca 64 de ucfraineni, între care patru ofiţeri, să se întoarcă acasă. „Printre ei sunt răniţi grav. Oferim asistenţă adecvată tuturor”, a spus Zelenski. „Continuăm să lucrăm pentru a elibera şi a aduce înapoi acasă fiecare ucrainean încă ţinut în captivitate în Rusia”, a promis preşedintele.

Zelenski a mai pus că în cursul zilei a avut „negocieri foarte importante” şi cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. „I-am mulţumit pentru sprijinul constant acordat Ucrainei şi dreptului internaţional, pentru asistenţa eficientă în implementarea iniţiativelor noastre, cum ar fi "Cereale din Ucraina". În prezent, lucrăm la organizarea unor misiuni cu mandat internaţional la obiective de infrastructură energetică critică a statului nostru”, a anunţat Volodimir Zelenski.