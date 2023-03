Zelenski, refuzat de republicani - Președintele camerei inferioare a parlamentului SUA nu vrea să meargă în Ucraina

Volodimir Zelenski l-a invitat pe Kevin McCarthy în Ucraina, pentru a vedea situaţia la faţa locului, în contextiul în care în Partidul Republican există disensiuni privind susţinerea în continuare a Ucrainei în război împotriva Rusiei.

„Domniul McCarthy trebuie să vină aici să vadă ce facem, ce se întâmplă aici, ce ne-a făcut războiul, ce oameni luptă acum, cine luptă acum. Iar după aceea să-şi dea cu părerea”, i-a spus Zelenski într-un interviu lui Wolf Blitzer de la CNN.

McCarthy a declarat CNN, marţi, când a aflat despre invitaţie, că nu intenţionează să viziteze Ucraina.

Însă el l-a criticat pe preşedintele american Joe Biden că nu ajutat destul de rapid Ucraina.

Reprezentantul republican din California a subliniat în trecut că susţine Ucraina, dar nu şi un „cec în alb”. El a reiterat această declaraţie marţi.

„Cred că preşedintele McCarthy nu a vizitat niciodată Kievul sau Ucraina şi cred că l-ar ajuta în poziţia sa”, a declarat Zelenski.

Kevin McCarthy, liderul majorităţii republicane din Camera Reprezentanţilor este nevoit să ţină cont de părerile opuse din interiorul partidului său cu privire la trimiterea unor ajutoare suplimentare Ucrainei.

Ucraina se bucură de o amplă susţinere în Congres, atât a republicanilor., cât şi a democraţilor, însă unii reprezentanţi republicani cer ca Statele Unite să nu mai furnizeze niciun ajutor suplimentar Kievuului.

„Atunci când denmocraţii şi republicanii vin la noi, văd rădăcinile aprovizionării - fiecare obuz, fiecare glonţ, fiecare dolar”, a subliniat Zelenski.

