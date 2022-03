Retorică ciudată a lui Zelenski: Occidentul este interesat să slăbească Rusia, chiar dacă asta înseamnă dispariția Ucrainei

Președintele ucrainean consideră că "Putin are un alt mod de a vedea țara decât ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani" și apreciază Regatul Unit ca fiind "țara care a ajutat cel mai mult".

"Dacă nu știi să faci ceva într-un fel sau altul, fii sincer și gata", așa își începe interviul pentru "The Economist", președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În acest interviu, pe lângă faptul că vorbește despre situația actuală din teritoriu după invazia trupelor ruse - ordonată de președintele acestora Vladimir Putin -, povestește detalii importante despre viața personală, relațiile cu alți lideri sau, mai ales, despre viitorul său, al țării sale sau o eventuală întâlnire cu Putin, citează La Razon.

Zelenski este deja recunoscut drept Churchill al secolului XXI. O evoluție importantă având în vedere anterioara sa carieră de actor. "Este ceea ce au vrut oamenii", mărturisește el. "Trebuie să fii tu însuți. Și poate, după ce arăți cine ești, poate oamenii te plac mai mult decât înainte, pentru că văd că nu ești atât de puternic sau că ești leneş uneori (...) Și e important să nu arăți că ești mai bun decât ești".

El dă asigurări că nimeni nu a fost "pregătit pentru război înainte de a începe" și recunoaște că și-a schimbat modul de guvernare deoarece "este o poveste foarte mare" și nu este "doar despre Ucraina, ci despre întreaga lume".

A trecut mai bine de o lună de când Rusia a intrat în țară, dar Zelenski este pozitiv, pentru că "am înțeles ce se întâmplă": "Sunt sigur că vom câștiga. De aceea spun că nu sunt un erou". "Credem în victorie, vom câștiga fără îndoială pentru că este casa noastră, pământul nostru și independența noastră".

"Când am devenit președinte, am putut să înțeleg de ce unele lucruri se întâmplă într-un anumit fel. Am încercat să fiu sincer, inclusiv cu liderii Rusiei. Au vrut să îşi schimbe atitudinea față de Ucraina în prima și ultima întâlnire pe care am avut-o cu Putin în 2019. Am început să luăm decizia că nu putem face parte din cineva", explică Zelenski, care susține că "ucrainenii sunt oameni egali cu cetățenii Rusiei, la fel cu cei din Statele Unite sau Europa".

De asemenea, el cere ca Occidentul să se pună "în locul nostru și să acționeze preventiv" și acuză țările occidentale că "au ajuns târziu", apărând ideea că "dacă s-ar fi aplicat mai devreme sancțiuni mai dure, conflictul s-ar fi desfășurat la o altă scară și fără ajutorul Belarusului".

"Partenerii noștri occidentali nu au finalizat sancțiunile privind deconectarea sistemului bancar de la SWIFT. Au făcut pași foarte importanți pentru a ne sprijini, dar banca centrală a Rusiei nu a fost oprită. Nici un embargo asupra exporturilor rusești de petrol și gaze. S-a ameninţat cu aceste măsuri, dar nu au fost încă implementate. Toate aceste sancțiuni sunt incomplete".

"Poporul ucrainean moare, iar rușii nu știu ce se întâmplă din cauza cenzurii Kremlinului". Președintele Ucrainei susține că trupele ruse "ne-au blocat aprovizionarea către Mariupol, Melitopol, Berdiansk, Herson, Harkov, dar nu sunt în orașe". "În Melitopol și Berdiansk se vinde în ruble. Îi răpesc pe primarii orașelor noastre și i-au ucis pe unii dintre ei. Unele orașe au fost distruse și nu mai au oameni sau case, rămâne doar numele lor".

Zelenski îl apără pe premierul britanic Boris Johnson, afirmând că "el este liderul care ne ajută cel mai mult și este cu siguranță de partea noastră" și consideră că restul "se teme de Rusia". "Sunt cei din Occident pe care nu îi deranjează un război lung pentru că ar însemna epuizarea Rusiei, chiar dacă asta înseamnă dispariția Ucrainei și vine cu prețul vieților ucrainene".

În ceea ce privește contribuția Statelor Unite și relația sa cu președintele Joe Biden, Zelenski recunoaște că țara nord-americană "ajută" și a împins "multe țări NATO să ne ajute", "dar au fost momente când au existat anumite bătălii care au influențat pașii pe care i-am făcut și determinarea lor", afirmând că progresul în obținerea echipamentelor pe care le cer ucrainenii (avioane, tancuri și vehicule blindate) și mersul mai departe "depinde de voința NATO și a diferitelor țări".

"Biden vede Ucraina mai mult ca un subiect de activitate politică decât la început. Au fost diferite momente și procese diferite și recunosc că această poziție nu aduce beneficii nimănui din Statele Unite".

În fine, înaintea unei eventuale întâlniri cu Putin - propunere pe care a solicitat-o președintele ucrainean -, Zelenski crede că "trebuie să vorbim despre lucruri concrete și să căutăm o decizie pas cu pas" și crede că "se poate vorbi despre orice, dar trebuie să înțelegi ce se întâmplă pentru a rezolva în detaliu ce se întâmplă".

"Nu cred că vizualizează în mintea lui aceeași Ucraina pe care o vedem noi. Viziunea lui este foarte diferită și ne vede ca pe o parte a lumii lui, dar acel mod de a vedea lucrurile nu corespunde cu ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani". (Rador)

Săptămâna trecută, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că discută zilnic cu 8-10 lideri, nominalizându-i pe președintele polonez Andrzej Duda, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Boris Johnson cu care are multe contacte zilnic. Întrebat pe cine preferă, Zelenski a izbucnit în râs: ”Pe soția mea. Îmi pare rău”.