Zi neagră în Turcia: Crește bilanțul deceselor în urma incendiului dintr-o secție ATI COVID / VIDEO

Încă o persoană rănită în incendiul izbucnit într-o secţie de terapie intensivă COVID-19 al unui spital din provincia Gaziantep din sud-estul Turciei a murit, potrivit Reuters, care îl citează pe ministrul Sănătății, Fahrettin Koca.

Ministrul Sănătății, Fahrettin Koca, a declarat, sâmbătă, că nouă persoane au fost ucise într-un incendiu izbucnit în unitatea de terapie intensivă COVID-19 a unui spital privat din provincia Gaziantep din sud-estul Turciei.

Incendiul a izbucnit din cauza unei explozii la un ventilator cu oxigen, care ajută bolnavii cu COVID-19 să respire.

Guvernatorul local a transmis într-un comunicat că alți pacienți care primeau tratament au fost transferați la spitalele din apropiere, potrivit Reuters.

Doi procurori din provincie au fost însărcinați să investigheze cauza exactă a producerii exploziei, a declarat procuratura locală.

Eight people have been killed after an oxygen machine caused a fire in a private hospital in Turkey’s southeastern Gaziantep province . pic.twitter.com/V6gszpb6m4