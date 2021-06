Zi neagră pentru tabăra Cîțu: Înfrângeri pe linie la alegerile interne municipale din Brăila, Galați și Constanța

Candidații din „echipa Orban” au câștigat, sâmbătă, alegerile interne susținute în Regiunea Sud-Este pentru funcțiile de președinți ai organizațiilor municipale, potrivit fostului purtător de cuvânt al Guvernului, Ionel Dancă: Cătălin Canciu la Brăila, Alex Șerban la Galați și Septimiu Bourceanu la Constanța.

„După întâlnirile si discuțiile de ieri de la Vrancea și Buzău și după rezultatul alegerilor municipale de astăzi de la Brăila, Galați si Constanța, mă întorc la București mai încrezător și mai optimist că Partidul National Liberal va ieși învingător din această competiție, mai întărit și mai determinat în lupta cu adevărații noștri adversari politici de la PSD, așa cum am reușit să demonstrăm in toate bătăliile politice purtate cu Ludovic Orban, președinte PNL. Practic, la alegerile de astăzi din Regiunea Sud-Est, #EchipaOrban a invins fără drept apel contracandidatii prezenți sau care fie s-au retras ori nu s-au mai inscris pentru a evita o înfrângere evidentă. Mă bucur in mod special pentru candidatul Catalin Canciu de la Brăila care a câștigat cu 94% din voturile membrilor organizației municipale și alături de care am fost astăzi să-l susținem împreună cu colegul deputat Cristian Barbu. Urmează alegerile județene din Brăila, unde sunt convins că tânărul deputat Alexandru Popa va câștiga la fel de detașat și care, împreună cu Catalin Canciu și cu noua echipă de conducere a filialei vor declanșa Revolutia Liberală de la Brăila”, a scris Ionel Dancă pe Facebook.