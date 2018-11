Zi PLINĂ pentru Gabriela Firea - De la comandamentul de iarnă direct în 'revoluția roșie'

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat comandamentul de iarnă, astăzi, la ora 10:00, la sediul PMB.

Totodată, Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat se reuneşte, luni, începând cu ora 11.00, unde se va discuta printre altele și situația primarului general.

Vineri, pe 16 noiembrie, la Parlament, Gabriela Firea a declarat că la următoarea şedinţă a CExN al PSD îşi "aşteaptă sentinţa", aceea de a fi lăsată fără funcţiile politice.



"Îmi aştept sentinţa. Aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, să vedem ce se va întâmpla acolo. Prea mari surprize nu cred că vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge. Am înţeles că se doreşte, cel puţin pentru început, să rămân fără funcţiile politice - preşedintele PSD Bucureşti şi Ilfov. (....) Îmi aştept sentinţa cu demnitate, cu capul sus. Am intrat în PSD simplu membru de partid voi rămâne simplu membru de partid, dacă asta va fi dorinţa domnului Dragnea", a spus Firea.



Totodată, primarul general al Capitalei a menţionat că este convinsă că viitoarea şedinţă a Comitetului Executiv Naţional al PSD va fi convocată atunci când vor exista voturile necesare îndepărtării sale.



"Acum sunt convinsă că nu va convoca CEx-ul decât atunci când va avea cu siguranţă voturile necesare îndepărtării Gabrielei Firea. Este chiar hilar unde a ajuns PSD, să nu mai suporte actualul preşedinte nicio replică, niciun cuvânt, niciun proiect din partea niciunui coleg", a declarat edilul.