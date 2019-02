Zi TRISTĂ pentru Simona Halep: 'Îmi pare rău că am citit această știre'

Simona Halep nu a pierdut doar supremația mondială în tenisul mondial, în 2019! Halep a aflat că turneul pe care l-a câștigat pentru prima dată în WTA a fost desființat.

WTA a anunţat, vineri, programul competiţiilor din acest an, conform căruia New Haven a ieşit din circuit. New Haven a fost primul turneu de nivel Premier pe care Simona Halep și l-a trecut în palmares. În 2013, românca a trecut în finală de Petra Kvitova și a intrat în premieră în top 20 WTA. În locul lui a fost introdus un nou turneu în China, la Zhengzhou.

„Îmi pare rău să citesc această știre. Aici am câștigat primul turneu Premier din carieră! Îi mulțumesc lui Anne Worchester pentru 21 de ani grozavi”, a fost mesajul transmis de Halep.

Turneul de la Zhengzhou va avea loc în septembrie, după US Open şi va avea premii de un milion de dolari în acest an şi în 2020 de 1,5 milioane de dolari.

Calendarul WTA mai include două noutăţi: Lausanne şi Baltic Open, ambele în iulie, primul înainte de Bucharest Open şi al doilea după. Cele două turnee înlocuiesc Ladies Championships Gstaad şi Moscow River Cup.

Din acest an nu mai face parte din circuit nici turneul de la New Haven, din motive financiare.

Calendarul WTA pe 2019 cuprinde 55 de turnee în 29 de ţări şi premii record de peste 164 de milioane de dolari.

