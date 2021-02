Zidane: Nu am făcut un meci mare

Antrenorul Zinedine Zidane a declarat că echipa lui, Real Madrid, nu a făcut un meci mare, miercuri, cu Atalanta, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro.

"Nu am făcut un meci mare. Nu am putut găsi spaţiile, am încercat, dar nu am reuşit. Dar este un rezultat bun, am înscris un gol în deplasare şi nu am primit niciunul...

Dar există întotdeauna meciul retur, deci această optime de finală rămâne deschisă. Va trebui să facem un meci mare în retur pentru a ne califica. Odată cu eliminarea, planul s-a schimbat clar.

Era prevăzut ca Isco să joace. Ştiam că ei evoluează cu trei în apărare, aşa că ceea ce ne doream era să-l punem pe Isco între linii şi să căutăm adâncimea cu viteza lui Vini (Vinicius) şi Marco (Asensio).

Dar a fost un joc total diferit după eliminare. (n.r. - despre gol) Da, a fost o acţiune dorită, dar nu Ferland (n.r. - Mendy) era cel care trebuita să tragă (n.r. - râde).

Dar, în final, Ferland a marcat cu dreptul, aşa că este foarte bine. Piciorul drept îl are de mult timp. Loveste mai tare cu dreptul decât cu stângul. Piciorul stâng este mai precis, dreptul, mai puternic.", a spus Zidane, potrivit lequipe.fr.

Real Madrid a învins, miercuri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Atalanta, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

A marcat Mendy '86.

În minutul 18, Freuler (Atalanta) a fost eliminat pentru un fault ca ultim apărător.

Returul va fi la 16 martie.