Zinedine Zidane, după ce Real Madrid a fost umilită de PSG: au fost mai buni la toate capitolele

Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a recunoscut superioritatea clară a formaţiei PSG la meciul desfăşurat, miercuri, în Liga Campionilor.

"În această seară, nu este nimic de spus, PSG a meritat să câştige. Au fost foare buni la toate nivelurile, iar noi am fost mai puţin buni. Nu am fost performanţi şi, la acest nivel al competiţiei, dacă ritmul nu este rudicat pentru noi, este foarte complicat. Asta s-a întâmplat în această seară. Am jucat împotriva unei echipe care ne-a pus sub presiune, care a fost foarte bună la toate nivelurile şi care a marcat trei goluri. A doua repriză nu a fost mai bună, am fost repede puşi în dificultate. În 90 de minute, nu ne-am creat prea multe ocazii. Au fost mai buni. Va trebui să ne odihnim şi să ne gândim la meciul acesta, va trebui să muncim", a declarat Zidane, potrivit lequpe.fr.

Formaţia Paris Saint-Germain a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Real Madrid, într-un meci din prima etapă a grupei A a Ligii Campionilor. Golurile au fost marcate de Di Maria ’14, ’33 şi Meunier ‘90+1.