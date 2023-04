Ziua Internaţională a Sportului pentru Dezvoltare şi Pace, marcată de Ministerul Sportului prin activităţi sportive la locul de muncă

Ministerul Sportului anunţă că marchează Ziua Internaţională a Sportului pentru Dezvoltare şi Pace, care se celebrează joi, printr-o serie de activităţi sportive la locul de muncă, alături de marii campioni care se dedică în continuare sportului românesc, ca angajaţi ai instituţiei, potrivit news.ro.

„În această lume modernă a inteligenţei artificiale, iPhone-urilor şi laptopurilor, importanţa sportului este mai relevantă ca niciodată. Exerciţiile fizice nu ne motivează doar să ne menţinem în formă, ci ne insuflă şi valori importante: seriozitatea, corectitudinea, ambiţia, solidaritatea, voinţa. Unul dintre cele mai bune motive pentru a face sport îl reprezintă beneficiile pentru sănătate. În acelaşi timp, participarea la activităţi fizice îmbunătăţeşte starea de spirit, creşte motivaţia şi optimismul. În plus, sportul contribuie la sentimentul de valoare de sine. În fiecare zi în care ai făcut mişcare, ai dat vieţii tale un scop. Fiţi activi! Faceţi sport! Orice formă de mişcare contează”, a declarat Eduard Novak, ministrul sportului.

Pentru a marca acest eveniment şi pentru a contribui la conştientizarea importanţei mişcării pentru sănătatea şi bunăstarea fizică şi psihică a cetăţenilor de toate vârstele, spre finalul programului de astăzi, angajaţii din Ministerul Sportului vor lua o pauză activă.

Activităţile sportive – tenis de masă, gimnastică, atletism, teqball etc. – vor fi desfăşurate la etajul 8 al instituţiei, iar coordonatori vor fi personalităţi care au scris istorie în sportul românesc:

Eduard Novak – singurul campion paralimpic al României, medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice de la Londra, dublu medaliat cu argint la Beijing şi Tokyo, deţinător al unui număr 26 de medalii mondiale, dintre care 5 de aur, la ciclism;

Valy Caciureac (Ionescu) – vicecampioană olimpică la săritura în lungime (Los Angeles), recordmenă mondială în aceeaşi probă, campioană europeană în aer liber, la Atena, medaliată cu bronz la Campionatele Europene în sală de la Milano, Maestru Emerit al Sportului;

Silvia Stroescu – campioană olimpică, mondială şi europeană la gimnastică, deţinătoare a 17 titluri internaţionale şi 32 naţionale, arbitru internaţional;

Otilia Bădescu – participantă la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice, multiplă medaliată mondială, campioană europeană, prezentă în „Hall Of Fame”-ul tenisului de masă;

Daniel Stoian – participant la 3 editii ale Jocurilor Olimpice, medaliat la Campionatele Mondiale de Seniori cu un loc 1, două locuri 2 şi un loc 3, antrenor de lot olimpic şi naţional;

Cleopatra Constantin – medaliată cu aur în proba de 3000 m la Campionatele Mondiale pentru Juniori de la Atena (1986) şi la Campionatele Europene pentru Juniori de la Cottbus (1985);

Dana Teodorescu – campioană europeană la Shito-ryu şi Goju-Ryu, vicecampioană europeană la Wadokai şi Karate Shotokan, campioană mondială cu echipa la Goju-Ryu şi la WSF, multiplu medaliată internaţional, Maestru Emerit al Sportului, antrenor şi instructor sportiv.

Alături de aceştia va fi şi Izabela Novac, locul 64 în lume – Tennis Europe U 16, locul 326 – ITF Juniors, locul 1012 WTA, deţinătoare a 5 titluri campioană naţională pe echipe alături de CS Dinamo.

Tema globală pentru Ziua Internaţională a Sportului pentru Dezvoltare şi Pace 2023 este „Scoring for People and Planet”. Ca şi în anii precedenţi, această temă generală permite activităţilor derulate cu ocazia sărbătorii să se concentreze asupra impactului şi influenţei pe care sportul le are cu privire la pace şi la dezvoltarea durabilă.