Ziua 'Star Wars', sărbătorită pe 4 mai, va fi marcată printr-o convenţie online

Data de 4 mai este considerată Star Wars Day/ Ziua Războiului Stelelor. În anul 1978, fanii francizei au inventat un joc de cuvinte pornind de la clasicul slogan „May the Force Be With You” („Forţa să fie cu tine”): „May the Fourth Be With You” (4 mai fie cu tine!), anunță MEDIAFAX.

În 2020, Reedpop, organizaţia din spatele acestei sărbători, va marca evenimentul printr-o convenţie online, în contextul pandemiei.

Convenţia „An Online Revelry: May the 4th Be With You and Revenge of the 5th” va avea loc pe 4 şi 5 mai, în colaborare cu Festivalul Comic Con de la New York, şi va include evenimente multiple, inclusiv distribuire live pe Twitter a episoadelor din serialele „Star Wars: The Clone Wars” şi „Star Wars: Rebels”, dar şi sesiuni de întrebări şi răspunsuri cu scenarişti şi actori asociaţi francizei, potrivit The Hollywood Reporter.

Fanii vor putea participa la concursuri de cultură generală, cu premii, organizatorii încurajându-i să folosească hashtag-urile #Maythe4th şi #Revengeofthe5th.

Evenimentele vor avea loc pe conturile de social media asociate ReedPop properties, inclusiv New York Comic Con, C2E2, BookCon, Emerald City Comic Con şi Florida SuperCon.

În anul 1978, fanii au inventat un joc de cuvinte pornind de la clasicul slogan „Star Wars” „May the Force Be With You” („Forţa să fie cu tine”): „May the Fourth Be With You”. Deşi iniţial fanii din SUA au invocat această expresie ca urare de Ziua Independenţei, 4 iulie, în anul următor data a fost restabilită pentru 4 mai, ca urmare a publicării unei pagini de publicitate în ziarul The London Evening News, care conţinea un mesaj de felicitare adresat primei femei britanice în funcţia de prim-ministru, Margaret Thatcher, care a câştigat alegerile chiar pe 4 mai 1979: „May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!”.

În acel moment, filmul „Războiul stelelor/ Star Wars”, lansat pe 25 mai 1977, câştigase deja şase premii Oscar, pentru cea mai bună muzică, cel mai bun mixaj de sunet, cele mai bune efecte vizuale, cele mai bune costume, cele mai bune decoruri şi cel mai bun montaj.

De atunci, şi în special în ultimii ani, fanii „Star Wars” sărbătoresc data de 4 mai.

Din 2012, Lucasfilm, producătorul francizei, încurajează activităţile de 4 mai, atât prin site-ul său oficial şi canalele de social media, cât şi prin diverse oferte speciale şi reduceri pentru produsele „Star Wars”.

Şi pentru că jocul de cuvinte „May the 4th Be With You” nu are aceeaşi conotaţie atunci când este tradus în alte limbi, s-a adoptat ca denumire globală Ziua Star Wars/ Star Wars Day pentru această sărbătoare anuală.

În plus, după lansarea filmului „Războiul Stelelor-Episodul III: Răzbunarea Lorzilor Sith”, a apărut şi expresia „Revenge of the 5th”, care marchează o sărbătoare, de pe 5 mai, dedicată personajelor negative ale francizei.

Creată din imaginaţia lui George Lucas, franciza „Războiul stelelor” a marcat, în 1977, naşterea unui nou gen în cinema-ul comercial, popular, destinat publicului larg. Lucas a vândut compania Lucasfilm în 2012, pentru 4,05 miliarde de dolari, studiourilor Disney, care au continuat seria „Războiul Stelelor/Star Wars” cu trei noi filme, lansate din 2015, precum şi cu alte producţii derivate.

Franciza „Războiul stelelor” a devenit un veritabil fenomen cultural, iar personaje precum Luke Skywalker, Prinţesa Leia şi Darth Vader şi fraze precum „May the force be with you” („Forţa fie cu tine”) au intrat în cultura populară mondială.