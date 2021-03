Zonele inundate din Australia se extind, noi evacuări prevăzute

Inundaţiile de pe coasta de est a Australiei sunt "departe de a se fi terminat" şi s-au extins, au avertizat autorităţile care au în vedere să evacueze marţi alte câteva mii de locuitori, notează AFP preluat de agerpres.

Ploile torenţiale s-au dezlănţuit de câteva zile asupra sud-estului Australiei, ducând la creşterea nivelului râurilor din New South Wales, cel mai populat stat.

Alte ploi torenţiale au înrăutăţit situaţia şi au extins zonele afectate în cursul nopţii de luni spre marţi, iar locuitorii din periferia de nord-vest a oraşului Sydney se pregăteau să-şi părăsească locuinţele în faţa apelor în creştere.



"După cum am anunţat luni, 18.000 de persoane au fost evacuate şi, din păcate, am avertizat încă 15.000 de persoane cu privire la posibilitatea evacuării", a declarat premierul statului New South Wales, Gladys Berejiklian.



Nu s-a anunţat niciun deces, şi nicio persoană nu a fost rănită grav.



Forţele de apărare australiene se vor alătura marţi operaţiunilor de salvare, a anunţat guvernul, precizând că două elicoptere vor fi folosite pentru ridicarea rezidenţilor blocaţi în zone îndepărtate.



"Din păcate, această situaţie este departe de a se fi terminat", a avertizat în cursul nopţii de luni spre marţi Biroul meteorologic într-un tweet, în timp ce jumătate din New South Wales este în alertă meteo.



Luni, opt milioane de locuitori au fost îndemnaţi să evite călătoriile inutile şi să lucreze de acasă dacă pot. În unele zone s-au înregistrat 250 de milimetri de precipitaţii în 24 de ore.



Contrastul este puternic cu sfârşitul anului 2019, când această regiune s-a confruntat cu incendii de pădure fără precedent şi restricţionarea apei, din cauza unei perioade lungi de secetă.



Serviciile de salvare au răspuns până acum la peste 10.000 de apeluri de ajutor şi au efectuat aproximativ 850 de operaţiuni de salvare.



Cercetătorii au avertizat că Australia ar urma să fie deosebit de expusă la evenimente meteorologice extreme din cauza schimbărilor climatice la nivel global.