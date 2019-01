Șeful Secției de combatere a terorismului din DIICOT, despre protocoale: Când trasezi sarcini fără pârghii, instituțiile au obligația legală să se conformeze

Doru Stoica, propus de ministrul Justiției în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de terorism şi a criminalităţii informatice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunlor de Criminalitate Organizată şi Terorism, a declarat, luni, la CSM, că nu a colaborat cu SRI pe baza protocoalelor, insă a menționat că acestea au fost incheiate ca urmare a unei decizii a CSAT, iar institutiile au avut sarcina de a se conforma.

"Pe segmentul de combatere a terorismului nu am lucrat pe protocoale, ci pe lege. Si la ora actuala, prin modificări legislative, Serviciul de combatere a infractiunilor de terorism e singurul care beneficiaza de aportul SRI pentru punerea in aplicare a mandatelor de supraveghere tehnica. Nici inainte, nici acum nu am avut o problema cu protocoalele, nu am lucrat pe ele. Cu privire la protocoale, din cunostintele mele, ce as putea sa va spun este ca sunt o urmare a unei decizii a CSAT care a exitins in sfera amenintarilor la securitatea nationala si zona si coruptie si anumite segmente din criminalitatea organizata, iar la un moment dat a existat un soi de constrangere legislativa intrucat legea CSAT stabileste ca hotararile pronuntate au caracter obligatoriu. Autoritatile sunt puse in fata faptului implinit", a declarat magistratul.

Citeste si Darius Vâlcov a ORDONAT, Consiliul Concurenței a EXECUTAT: Începe o ANALIZĂ a ROBOR, după OUG-ul dat de PSD pentru a urmări efectele ordonanței

Ulterior, procurorul a fost intrebat de Tudorel Toader dacă CSAT poate sa legifereze sau sa completeze legea de functionare a SRI.

"In mod evident ca nu poate face acest lucru. (..) Când trasezi sarcini fara parghii, institutiile au obligatia legala sa se conformeze si atunci incearca sa gaseasca..", a spus procurorul.

"Fac ele norme?", a replicat ministrul.

"Nu. Pot sa va recunosc ca cu mult inainte de decizia CCR mi-am exprimat punctul de vedere chiar fata de persoane din cadrul acestei institutii. N-au fost luate in considerare atata timp cat judecatorii ICCJ emit mandate", a explicat Stoica.